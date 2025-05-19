путин может стать еще более опасным после завершения войны в Украине - западные спецслужбы

Завершение войны в Украине может стать новым этапом угроз со стороны россии. Около 800 тысяч российских военных, в случае перемирия, могут быть передислоцированы в беларусь и к границам Финляндии, Норвегии и балтийских стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии изданию.

По его словам, около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не вернутся домой, а получат новые приказы.

Как узнал BILD, западные разведки предполагают, что в таком случае россия может оперативно перебросить войска к границам Финляндии, Норвегии, балтийских стран и беларуси, фактически – к рубежам Польши. По оценкам спецслужб, инфраструктура для этого уже подготовлена, и реализации таких планов пока мешает только война в Украине.

Источник издания отмечает, что Москва может воспользоваться учениями "Запад-2025" для перемещения сил в беларусь.

Если перемирие состоится в ближайшее время и россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в беларусь во время учений "Запад-2025" - говорится в публикации.

Аналогичный сценарий был реализован в 2021 году, когда под прикрытием маневров россия разместила армию вблизи украинских границ. В этот раз, предупреждает источник, потенциальными целями могут стать Литва или Польша.

Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но надо честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится на условиях россии, "Запад" может стать началом новой войны против нас – резюмировал собеседник BILD.

Еще один западный чиновник предупреждает: "россия воспринимает слабость как возможность новых завоеваний. После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, более крупную цель".

Справочно

россия и беларусь в сентябре 2025 года собираются провести на территории беларуси совместные военные учения "Запад-2025". По данным разведки НАТО, в учениях примут участие около 100 тысяч военных.

Эстония готовится к войне с россией, которую НАТО надеется сдержать - Euractiv