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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26938 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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План победы Украины поздравили руководители Минобороны ряда стран НАТО

Руководители Минобороны Латвии, Литвы, Великобритании, Эстонии и Швеции поддержали План победы Украины. Они призвали усилить поддержку Киева и ускорить движение Украины к членству в НАТО.

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Эстония надеется увидеть дальнейшие шаги по вступлению Украины в НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил заинтересованность в продвижении процесса вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что членство в Альянсе является единственной реальной гарантией безопасности для Украины.

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Эстония заинтересована в закупке оружия украинского производства

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Министр обороны Эстонии заявил о планах производить военную продукцию для Украины на сумму более 100 млн евро ежегодно. Эстония стремится определить приоритетные потребности Украины до 2025 года.

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Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах наладить производство боеприпасов в военном городке Эмари в начале следующего года. Это решение обусловлено необходимостью быстрого реагирования на текущую ситуацию с безопасностью.

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Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним

Эстония предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа "Мистраль" и ракеты для отражения атак россии.

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Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией

Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.

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Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.

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До конца года ЕС передаст Украине миллион артиллерийских снарядов - глава миобороны Эстонии

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