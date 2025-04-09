Ханно Певкур

Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией

Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.