Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
Эстония предоставит Украине военную помощь на 100 млн евро, закупая товары у отечественной оборонной промышленности. В перечень входят дроны, наземные транспортные средства и медицинское оборудование.
Министры обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о военной помощи на 2024-2027 годы. Эстония выделит 0,25% ВВП на материальную помощь, IT-коалицию и тренировки украинских военных.
Правительство Эстонии одобрило очередной пакет военной помощи для Украины, включающий технику и боеприпасы. Общая помощь от Эстонии уже превысила 500 млн евро, что составляет 1,4% ВВП страны.
Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром для обсуждения военной помощи. Эстония предоставит новый пакет поддержки и рассмотрит возможность финансирования производства дронов в Украине.
Руководители Минобороны Латвии, Литвы, Великобритании, Эстонии и Швеции поддержали План победы Украины. Они призвали усилить поддержку Киева и ускорить движение Украины к членству в НАТО.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил заинтересованность в продвижении процесса вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что членство в Альянсе является единственной реальной гарантией безопасности для Украины.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о заинтересованности в закупке украинской оборонной продукции. Эстония рассматривает возможность приобретения ракет дальнего действия, если Украина согласится на экспорт.
Министр обороны Эстонии заявил о планах производить военную продукцию для Украины на сумму более 100 млн евро ежегодно. Эстония стремится определить приоритетные потребности Украины до 2025 года.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах наладить производство боеприпасов в военном городке Эмари в начале следующего года. Это решение обусловлено необходимостью быстрого реагирования на текущую ситуацию с безопасностью.
Эстония предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа "Мистраль" и ракеты для отражения атак россии.
Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.
Эстония имеет возможность закупить миллион снарядов и ракет для украинской армии на сумму около 2-3 миллиардов евро, если союзники предоставят средства.
Эстония планирует приобрести 18 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и построить новый корабль для своего флота ориентировочной стоимостью 30-40 миллионов евро.
Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление владимира путина о том, что он не намерен нападать на страны НАТО.
Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.
Министры обороны ЕС договорились выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину до конца года.