В Эстонии готовы принимать ядерные истребители НАТО: кремль прокомментировал - это "опасное желание"

В правительстве Эстонии подтвердили намерение, а также готовность принять самолеты F-35 Североатлантического альянса, способные нести ядерное оружие. Передает УНН со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

Детали

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова принимать на своей территории истребители союзников по НАТО. Речь идет о самолетах, которые способны нести ядерное вооружение.

Об этом глава минобороны балтийской страны заявил на фоне решения Великобритании закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение.

Покупка F-35A была объявлена во время недавнего саммита НАТО в Гааге.

Комментарий

F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в частности тех, кто использует такие платформы - заявил Певкур

Реакция москвы

В рф заявили, что готовность эстонских властей принять у себя самолеты стран - членов НАТО с ядерным оружием на борту представляет для россии непосредственную опасность.

"Непосредственную, конечно", - сказал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, отвечая на вопрос журналиста российского сми.

Можно только выразить сожаление в связи с этим, - добавил представитель кремля.

Напомним

По оценкам Bloomberg Economics, полномасштабная война россии против Европы может сократить мировой ВВП на 1,5 триллиона долларов.

Эстонская разведка не исключает уменьшения количества атак российских беспилотников из-за войны Израиля против Ирана и украинских атак на заводы.