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В Эстонии готовы принимать ядерные истребители НАТО: кремль прокомментировал - это "опасное желание"

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Эстония подтвердила готовность принимать на своей территории самолеты F-35 Североатлантического альянса, способные нести ядерное оружие. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это "опасным" для России.

В Эстонии готовы принимать ядерные истребители НАТО: кремль прокомментировал - это "опасное желание"

В правительстве Эстонии подтвердили намерение, а также готовность принять самолеты F-35 Североатлантического альянса, способные нести ядерное оружие. Передает УНН со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

Детали

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова принимать на своей территории истребители союзников по НАТО. Речь идет о самолетах, которые способны нести ядерное вооружение.

Об этом глава минобороны балтийской страны заявил на фоне решения Великобритании закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение.

Покупка F-35A была объявлена во время недавнего саммита НАТО в Гааге. 

Комментарий

F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в частности тех, кто использует такие платформы

- заявил Певкур

Реакция москвы

В рф заявили, что готовность эстонских властей принять у себя самолеты стран - членов НАТО с ядерным оружием на борту представляет для россии непосредственную опасность.

"Непосредственную, конечно", - сказал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, отвечая на вопрос журналиста российского сми.

Можно только выразить сожаление в связи с этим, - добавил представитель кремля.

Напомним

По оценкам Bloomberg Economics, полномасштабная война россии против Европы может сократить мировой ВВП на 1,5 триллиона долларов. 

Эстонская разведка не исключает уменьшения количества атак российских беспилотников из-за войны Израиля против Ирана и украинских атак на заводы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Израиль
Ханно Певкур
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bloomberg L.P.
НАТО
Гаага
Европа
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Иран
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