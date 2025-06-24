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Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 102 перегляди

За оцінками Bloomberg Economics, повномасштабна війна росії проти Європи може скоротити світовий ВВП на 1,5 трильйона доларів. росія активно нарощує виробництво озброєнь, а країни Балтії розглядаються як потенційна ціль агресії.

Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg

За оцінками економічних моделей Bloomberg Economics, у разі повномасштабної війни росії проти Європи світовий ВВП може скоротитися на суму до 1,5 трильйона доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що росія ація активно нарощує виробництво артилерійських снарядів, дронів і ракет. Обсяги виробництва скоро перевищать попит, навіть з урахуванням українського фронту.

Додаткову тривогу викликали спільні дії США та Ізраїлю проти Ірану - союзника москви. путін виглядає більш впевненим і готовим відстоювати розширені амбіції.

Перед стартом саміту в Гаазі Дональд Трамп має підтвердити прихильність статті 5 - "колективному захисту" союзників. Однак Європу турбують зміни його позиції: на G7 президент США прямо задався питанням відсутності рфосії в групі.

Європейські лідери сумніваються в дієвості американських гарантій. Сценарій війни може перевірити реакцію не тільки США, а й усіх країн НАТО.

Головна мета - країни Балтії

На передовій ризику - невеликі, але стратегічно важливі, Естонія, Латвія та Литва. На їхній території проживають значні російськомовні громади, кордони з рф і білоруссю відкриті.

За оцінками канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, Росія може спробувати агресію тут уже в найближчі п'ять років. Це змушує країни вживати екстрених заходів.

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Один із тривожних сценаріїв: російського поїзда зупинять на території Балтії, потім під прикриттям захисту росіян введуть війська. Потім може послідувати блокада Балтії, захоплення островів і блокада Сулавського коридору.

НАТО застосує статтю 5, але війна почнеться миттєво і буде гібридною з ударами по інфраструктурі, системам зв'язку і навіть по підводних кабелях.

Економічні наслідки

Bloomberg Economics оцінює прямі втрати в перші 12 місяців: зниження глобального ВВП на 1,3-1,5 %, що становить приблизно 1,5 трлн доларів. Це майже можна порівняти з наслідками масштабного вторгнення в Україну.

Промисловість і торгівля в Балтії можуть скоротитися на 43%, ЄС втратить близько 1,2 % ВВП, Росія - лише 1 %. Країни на кшталт США і Китаю також відчують негатив: фінансові ринки впадуть, ціни на енергоносії зростуть, кредити дорожчають.

За кілька років росія може бути готова атакувати НАТО, якщо Альянс не посилить оборону - Рютте23.06.25, 19:35 • 2652 перегляди

Військові плани НАТО зростають: тепер планується витрачати щонайменше 3,5 % ВВП на оборону - плюс ще 1,5 % на інфраструктуру, цивільну оборону і кібербезпеку.

Балтія переглядає заборони на протипіхотні міни, закуповує нові системи ППО і зміцнює сухопутні силові структури. Обговорюються спільні батальйони і бази вздовж російського кордону.

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Незважаючи на загрози, деякі європейські лідери сподіваються на мирне врегулювання. Необхідний консенсус США, ЄС і участь Китаю як посередника. Можливий сценарій: Україна стане членом ЄС, а санкції проти Росії будуть частково зняті.

Bloomberg оцінює, що це принесе зростання світового ВВП: на 0,5 % для ЄС і рф, а глобальний - на 0,3 %. Але Європа поки що не готова повернути колишні зв'язки з москвою.

Тим часом москва зміцнює свої військові позиції: модернізує ядерну базу в Калінінграді, будує інфраструктуру по північно-західному кордону і нарощує потенціал.

США і Європа, усвідомлюючи загрозу, нарощують оборону. Україна отримує підтримку, санкції посилюються, і східний фланг НАТО готується до найгірших сценаріїв.

У публікації зазначається, що Європа стоїть на рубежі нового етапу - потрібна активна оборона і дипломатична ясність. Війна може початися раптово, але шанс запобігти їй ще залишається.

НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки23.06.25, 15:19 • 176459 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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