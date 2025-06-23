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НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки

Київ • УНН

 • 25961 перегляди

24-25 червня у Гаазі відбудеться саміт НАТО, де основними питаннями стануть новий оборонний бюджет у 5% ВВП та війна в Україні. Іспанія висловила небажання збільшувати витрати, а засідання Ради "Україна-НАТО" не заплановано.

НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки

У місті Гаага, Нідерланди, 24-25 червня відбудеться саміт країн Північноатлантичного Альянсу, на якому очікується, що держави-члени узгодять новий оборонний бюджет у розмірі 5% ВВП. Де буде проходити ця зустріч, який заплановано порядок денний ти наскільки серйозними є вжиті заходи безпеки, розповідає УНН.

Будівля, у якій пройде саміт НАТО

Місцем проведення саміту є конференц-центр і театр поруч із будівлею, де колись розміщувався трибунал ООН з питань колишньої Югославії, де лідер боснійських сербів Радован Караджич, його військовий командувач Ратко Младич та інші були засуджені за воєнні злочини.

Місце проведення також знаходиться поблизу штаб-квартири лауреата Нобелівської премії миру, Організації із заборони хімічної зброї та правоохоронних органів Європейського Союзу з питань співробітництва в галузі судової діяльності.

Витрати НАТО та Україна на порядку денному

Associated press повідомляє, що у вівторок увечері лідери країн НАТО планують повечеряти з королем Нідерландів Віллемом-Олександром у його палаці. Наступного дня відбудеться зустріч, на якій, як очікується, вони узгодять новий цільовий показник витрат на оборону у розмірі 5% ВВП.

Поки лідери обідатимуть з голландською королівською родиною, міністри закордонних справ та оборони країн НАТО проведуть зустрічі в місці проведення саміту, щоб обговорити питання, включаючи війну росії в Україні.

Коли глави урядів зустрінуться в середу, вони прагнутимуть домовленості щодо збільшення військових витрат, оскільки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наполягає на тому, що Європа повинна піклуватися про власну безпеку, тоді як Вашингтон зосереджується на Китаї, Близькому Сході та власних кордонах.

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Головні виклики саміту

Найбільшим викликом є ​​переконати всіх членів Альянсу у досягненні цільового показника 5% основних військових витрат. Іспанія, яка має найнижчі військові витрати в Альянсі, ще до саміту заявила, що хоче винятку. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише Reuters.

Витрати в розмірі 5% були б непропорційними і непотрібними. Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити

- сказав Санчес у зверненні по національному телебаченню.

Він додав, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

DW пише, що інші країни, такі як Італія, вимагають більше часу, ніж запропоновані сім років, для виконання зобов'язання. Багато членів НАТО готові витрачати більше, але відмовляються брати на себе зобов'язання щодо щорічних планів — своєрідного механізму контролю — також запропонованого генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Засідання Ради "Україна-НАТО" не відбудеться

Politico пише, що засідання Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу в Гаазі на рівні лідерів не заплановане.

Зазначається, що наразі невідомо, чи візьме участь у саміті Президент України Володимир Зеленський, запрошений лише на відкриту вечерю у вівторок.

Засідання Ради "Україна-НАТО" в Гаазі не буде. Це ще одна поступка США, які, незважаючи на заклики деяких союзників провести таку сесію, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг завершити, як він обіцяв під час минулорічної кампанії

- йдеться у статті.

Наймасштабніша в історії Нідерландів безпекова операція

Associated press пише, що в рамках найбільшої в історії Нідерландів безпекової операції влада блокує деякі міста, перекриває дороги та закриває повітряний простір. Тимчасові барикади та металеві сітчасті огорожі навколо місця проведення саміту НАТО – це лише частина заходів, що поширюються з Гааги.

Близько 27 000 поліцейських – приблизно половина всіх сил країни – чергуватимуть навколо саміту разом із понад 10 000 військовослужбовців.

Військова поліція захищатиме делегації. Бойові фрегати патрулюватимуть Північне море, винищувачі F-35 та гелікоптери Apache піднімуться в небо, а системи протиповітряної оборони будуть у стані готовності. Саперні групи прочісуватимуть місце проведення на наявність вибухівки.

Автомобілі з лідерами будуть пересуватися у супроводі ескорта військової поліції вздовж закритих автомагістралей з аеропортів до місць їхнього проживання. Хоча цивільним безпілотникам заборонено політ у повітряному просторі навколо саміту та інших ключових місць, поліцейські та військові безпілотники будуть літати в небі над місцем проведення саміту та іншими місцями збору лідерів.

Звичайні поліцейські та співробітники з боротьби з масовими заворушеннями також будуть присутні на кількох протестах, про які вже було оголошено, включаючи спробу демонстрантів перекрити головну автомагістраль до міста.

Сили НАТО вже спостерігають за цим районом, озброєні та напоготові з військових гелікоптерів та з військових кораблів. Також залучено військові літаки F-35, готові до розгортання за потреби. Вони, зокрема, стежать за безпілотниками або іншими малими літальними апаратами.

Крім того, вживаються менш помітні, але не менш важливі заходи для забезпечення кібербезпеки.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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