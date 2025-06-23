Трамп ініціює зустріч з лідерами Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміті НАТО - Nikkei

Президент США Дональд Трамп має намір провести зустріч з лідерами країн Індо-Тихоокеанського регіону під час саміту НАТО, що відбудеться у Нідерландах цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.

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Як стало відомо з матеріалів Nikkei, Трамп хоче провести зустріч з лідерами Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії під час саміту НАТО, запланованого на вівторок і середу в Нідерландах.

Очікується, що захід пройде в Гаазі.

У зустрічі, яка попередньо відбудеться в Гаазі, візьмуть участь прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба та генеральний секретар НАТО Марк Рютте - зазначили джерела.

Водночас Nikkei повідомляє, що "очікувалося, що на саміті також буде присутній новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен, але його офіс у неділю заявив, що президент вирішив не брати участі, посилаючись на нагальні внутрішні проблеми та "невизначеність", спричинену конфліктом на Близькому Сході".

Згідно з публікацією, Трамп розглядає цю зустріч як можливість для США та європейських членів НАТО розширити співпрацю у сфері безпеки, оскільки росія та Китай становлять зростаючу загрозу в таких сферах, як кіберпростір та розвиток космосу.

Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія входять до "IP4" – країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що учасники зобов’яжуться посилити координацію дій у боротьбі з такими питаннями, що охоплюють різні континенти, та обговорять напрямок, у якому має розвиватися ця співпраця.

Крім того, за даними видання, "НАТО також виявляє значний інтерес до співпраці з оборонною промисловістю Японії, Австралії та Південної Кореї".

Зокрема, альянс нещодавно заявив Японії про бажання продовжити співпрацю щодо технологій, що використовуються в безпілотниках. Як підкреслено у статті, "безпілотники стали основним засобом нападу для обох сторін у війні росії проти України".

Оборонні витрати

На саміті обговорюватимуть також рівень військових витрат країн-членів.

"НАТО обговорить підвищення цільових показників витрат на оборону країнами-членами – вимогу, яку Трамп висував роками", – пише Nikkei.

За інформацією джерел, "ці країни наразі прагнуть витрачати понад 2% свого валового внутрішнього продукту".

Очікується, що національні лідери домовляться про підвищення цільового показника витрат на оборону до 3,5% ВВП, водночас передбачивши додаткові 1,5 процентних пункти для ширшого визначення оборони, такого як інфраструктура, необхідна в кризових ситуаціях, – загалом до 5% - йдеться у матеріалі.

Nikkei також наводить слова джерела в Пентагоні: "Союзникам в Азії також доведеться збільшити свої оборонні витрати до 5% ВВП".

Очікується, що Трамп "може вимагати збільшення оборонних витрат від Японії, Південної Кореї та інших на спеціальній зустрічі".

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