Трамп ініціює зустріч з лідерами Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміті НАТО - Nikkei
Київ • УНН
Дональд Трамп планує зустріч з лідерами країн Індо-Тихоокеанського регіону під час саміту НАТО в Нідерландах для розширення співпраці з безпеки. Зустріч обговорить координацію дій та оборонні витрати, які НАТО планує збільшити до 3,5% ВВП, а з додатковими показниками до 5%.
Президент США Дональд Трамп має намір провести зустріч з лідерами країн Індо-Тихоокеанського регіону під час саміту НАТО, що відбудеться у Нідерландах цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.
Деталі
Як стало відомо з матеріалів Nikkei, Трамп хоче провести зустріч з лідерами Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії під час саміту НАТО, запланованого на вівторок і середу в Нідерландах.
Очікується, що захід пройде в Гаазі.
У зустрічі, яка попередньо відбудеться в Гаазі, візьмуть участь прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба та генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Водночас Nikkei повідомляє, що "очікувалося, що на саміті також буде присутній новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен, але його офіс у неділю заявив, що президент вирішив не брати участі, посилаючись на нагальні внутрішні проблеми та "невизначеність", спричинену конфліктом на Близькому Сході".
Згідно з публікацією, Трамп розглядає цю зустріч як можливість для США та європейських членів НАТО розширити співпрацю у сфері безпеки, оскільки росія та Китай становлять зростаючу загрозу в таких сферах, як кіберпростір та розвиток космосу.
Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія входять до "IP4" – країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Очікується, що учасники зобов’яжуться посилити координацію дій у боротьбі з такими питаннями, що охоплюють різні континенти, та обговорять напрямок, у якому має розвиватися ця співпраця.
Крім того, за даними видання, "НАТО також виявляє значний інтерес до співпраці з оборонною промисловістю Японії, Австралії та Південної Кореї".
Зокрема, альянс нещодавно заявив Японії про бажання продовжити співпрацю щодо технологій, що використовуються в безпілотниках. Як підкреслено у статті, "безпілотники стали основним засобом нападу для обох сторін у війні росії проти України".
Оборонні витрати
На саміті обговорюватимуть також рівень військових витрат країн-членів.
"НАТО обговорить підвищення цільових показників витрат на оборону країнами-членами – вимогу, яку Трамп висував роками", – пише Nikkei.
За інформацією джерел, "ці країни наразі прагнуть витрачати понад 2% свого валового внутрішнього продукту".
Очікується, що національні лідери домовляться про підвищення цільового показника витрат на оборону до 3,5% ВВП, водночас передбачивши додаткові 1,5 процентних пункти для ширшого визначення оборони, такого як інфраструктура, необхідна в кризових ситуаціях, – загалом до 5%
Nikkei також наводить слова джерела в Пентагоні: "Союзникам в Азії також доведеться збільшити свої оборонні витрати до 5% ВВП".
Очікується, що Трамп "може вимагати збільшення оборонних витрат від Японії, Південної Кореї та інших на спеціальній зустрічі".
Саміт НАТО "буде коротким і цілеспрямованим", як хоче Трамп, а Зеленського понизять у дипломатичному статусі - The Times18.06.25, 20:56 • 15811 переглядiв