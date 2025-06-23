Трамп инициирует встречу с лидерами Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммите НАТО - Nikkei

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами стран Индо-Тихоокеанского региона во время саммита НАТО, который состоится в Нидерландах на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.

Детали

Как стало известно из материалов Nikkei, Трамп хочет провести встречу с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии во время саммита НАТО, запланированного на вторник и среду в Нидерландах.

Ожидается, что мероприятие пройдет в Гааге.

Во встрече, которая предположительно состоится в Гааге, примут участие премьер-министр Японии Сигэру Исиба и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - отметили источники.

В то же время Nikkei сообщает, что "ожидалось, что на саммите также будет присутствовать новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, но его офис в воскресенье заявил, что президент решил не участвовать, ссылаясь на неотложные внутренние проблемы и "неопределенность", вызванную конфликтом на Ближнем Востоке".

Согласно публикации, Трамп рассматривает эту встречу как возможность для США и европейских членов НАТО расширить сотрудничество в сфере безопасности, поскольку Россия и Китай представляют растущую угрозу в таких сферах, как киберпространство и развитие космоса.

Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия входят в "IP4" – страны-партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что участники обязуются усилить координацию действий в борьбе с такими вопросами, охватывающими различные континенты, и обсудят направление, в котором должно развиваться это сотрудничество.

Кроме того, по данным издания, "НАТО также проявляет значительный интерес к сотрудничеству с оборонной промышленностью Японии, Австралии и Южной Кореи".

В частности, альянс недавно заявил Японии о желании продолжить сотрудничество в отношении технологий, используемых в беспилотниках. Как подчеркнуто в статье, "беспилотники стали основным средством нападения для обеих сторон в войне России против Украины".

Оборонные расходы

На саммите будут обсуждать также уровень военных расходов стран-членов.

"НАТО обсудит повышение целевых показателей расходов на оборону странами-членами – требование, которое Трамп выдвигал годами", – пишет Nikkei.

По информации источников, "эти страны сейчас стремятся тратить более 2% своего валового внутреннего продукта".

Ожидается, что национальные лидеры договорятся о повышении целевого показателя расходов на оборону до 3,5% ВВП, одновременно предусмотрев дополнительные 1,5 процентных пункта для более широкого определения обороны, такого как инфраструктура, необходимая в кризисных ситуациях, – в общей сложности до 5% - говорится в материале.

Nikkei также приводит слова источника в Пентагоне: "Союзникам в Азии также придется увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП".

Ожидается, что Трамп "может потребовать увеличения оборонных расходов от Японии, Южной Кореи и других на специальной встрече".

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