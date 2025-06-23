Трамп инициирует встречу с лидерами Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммите НАТО - Nikkei
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует встречу с лидерами стран Индо-Тихоокеанского региона во время саммита НАТО в Нидерландах для расширения сотрудничества в сфере безопасности. На встрече будут обсуждаться координация действий и оборонные расходы, которые НАТО планирует увеличить до 3,5% ВВП, а с дополнительными показателями до 5%.
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами стран Индо-Тихоокеанского региона во время саммита НАТО, который состоится в Нидерландах на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.
Детали
Как стало известно из материалов Nikkei, Трамп хочет провести встречу с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии во время саммита НАТО, запланированного на вторник и среду в Нидерландах.
Ожидается, что мероприятие пройдет в Гааге.
Во встрече, которая предположительно состоится в Гааге, примут участие премьер-министр Японии Сигэру Исиба и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
В то же время Nikkei сообщает, что "ожидалось, что на саммите также будет присутствовать новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, но его офис в воскресенье заявил, что президент решил не участвовать, ссылаясь на неотложные внутренние проблемы и "неопределенность", вызванную конфликтом на Ближнем Востоке".
Согласно публикации, Трамп рассматривает эту встречу как возможность для США и европейских членов НАТО расширить сотрудничество в сфере безопасности, поскольку Россия и Китай представляют растущую угрозу в таких сферах, как киберпространство и развитие космоса.
Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия входят в "IP4" – страны-партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что участники обязуются усилить координацию действий в борьбе с такими вопросами, охватывающими различные континенты, и обсудят направление, в котором должно развиваться это сотрудничество.
Кроме того, по данным издания, "НАТО также проявляет значительный интерес к сотрудничеству с оборонной промышленностью Японии, Австралии и Южной Кореи".
В частности, альянс недавно заявил Японии о желании продолжить сотрудничество в отношении технологий, используемых в беспилотниках. Как подчеркнуто в статье, "беспилотники стали основным средством нападения для обеих сторон в войне России против Украины".
Оборонные расходы
На саммите будут обсуждать также уровень военных расходов стран-членов.
"НАТО обсудит повышение целевых показателей расходов на оборону странами-членами – требование, которое Трамп выдвигал годами", – пишет Nikkei.
По информации источников, "эти страны сейчас стремятся тратить более 2% своего валового внутреннего продукта".
Ожидается, что национальные лидеры договорятся о повышении целевого показателя расходов на оборону до 3,5% ВВП, одновременно предусмотрев дополнительные 1,5 процентных пункта для более широкого определения обороны, такого как инфраструктура, необходимая в кризисных ситуациях, – в общей сложности до 5%
Nikkei также приводит слова источника в Пентагоне: "Союзникам в Азии также придется увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП".
Ожидается, что Трамп "может потребовать увеличения оборонных расходов от Японии, Южной Кореи и других на специальной встрече".
Саммит НАТО "будет коротким и целенаправленным", как хочет Трамп, а Зеленского понизили в дипломатическом статусе - The Times18.06.25, 20:56 • 15811 просмотров