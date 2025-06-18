Саммит НАТО "будет коротким и целенаправленным", как хочет Трамп, а Зеленского понизили в дипломатическом статусе - The Times
Киев • УНН
Саммит НАТО в Гааге продлится всего два с половиной часа из-за желания Трампа сократить встречи. Зеленского пригласили, но с дипломатическим понижением статуса во избежание встреч с Трампом.
Саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге продлится всего два с половиной часа. Это связано с нежеланием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа тратить время на длительные встречи, пишет УНН со ссылкой на The Times.
Трамп меняет формат саммита в Гааге
Речь идет о том, чтобы саммит был целенаправленным, коротким и лаконичным… Трамп может быть нетерпеливым, и он сам это говорил — короткий период концентрации внимания. Чем короче, тем лучше
Обычно же формат саммита НАТО построен вокруг трёх встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и сосредоточена на геополитике и стратегии. Теперь встреча, которая состоится на следующей неделе, продлится только одну сессию.
Коммюнике саммита, в котором будут изложены целевые показатели расходов НАТО, будет содержать всего пять абзацев на одном листе формата А4. К примеру, прошлогодняя встреча в Вашингтоне содержала декларацию из 44 абзацев объёмом 5400 слов.
Зеленский на саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский приглашён, но с введением изменений в дипломатическом звании. Такие меры приняты для того, чтобы якобы избежать каких-либо неудобных встреч с Трампом.
Источник в Офисе президента подтвердил, что Зеленский лично примет участие в саммите. Президент Украины также будет присутствовать на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.
Также сообщается, что в текстах саммита Россию, как и прежде, назовут "прямой угрозой". При этом не будут повторяться предыдущие заявления о том, что Украина имеет "необратимый путь" к членству в Альянсе.
Дополнение
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время саммита Альянса в Гааге, который состоится на следующей неделе.