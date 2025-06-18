Саміт НАТО "буде коротким і цілеспрямованим", як хоче Трамп, а Зеленського понизять у дипломатичному статусі - The Times
Київ • УНН
Саміт НАТО в Гаазі триватиме лише дві з половиною години через бажання Трампа скоротити зустрічі. Зеленського запросили, але з дипломатичним пониженням статусу для уникнення зустрічей з Трампом.
Саміт Північноатлантичного Альянусу (НАТО) в Гаазі триватиме лише дві з половиною години. Це пов'язано з небажанням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа витрачати час на тривалі зустрічі, пише УНН з посиланням на The Times.
Трамп змінює формат саміту в Гаазі
Йдеться про те, щоб саміт був цілеспрямованим, коротким і лаконічним… Трамп може бути нетерплячим, і він сам це казав — короткий період концентрації уваги. Чим коротше, тим краще
Зазвичай же формат саміту НАТО побудований навколо трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години та зосереджена на геополітиці та стратегії. Тепер зустріч, яка відбудеться наступного тижня триватиме лише одну сесію.
Комюніке саміту, в якому будуть викладені цільові показники витрат НАТО, міститиме лише п’ять абзаців на одному аркуші формату А4. До прикладу минулорічна зустріч у Вашингтоні містила декларацію з 44 абзаців, обсягом 5400 слів.
Зеленський на саміті НАТО
Президента України Володимира Зеленського запрошено, але з запровадженням змін у дипломатичному званні. Такі заходи вжиті для того, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом.
Джерело в Офісі президента підтвердило, що Зеленський особисто візьме участь у саміті. Президент України також буде присутній на вечері, яку влаштує король Нідерландів у вівторок увечері.
Також повідомляється, що тексті саміту росію, як і раніше, буде названо "прямою загрозою". При цьому не будуть повторюватися попередні заяви про те, що Україна має "незворотний шлях" до членства в Альянсі.
Доповнення
Міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО під час саміту Альянсу в Гаазі, який відбудеться наступного тижня.