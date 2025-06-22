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Європа стурбована виведенням військ США з регіону напередодні саміту НАТО - Bloomberg

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Європейські союзники НАТО стурбовані швидким виведенням військ США з Європи на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Після саміту союзники зобов'яжуться витрачати 5% ВВП на оборону, тоді США представлять військовий огляд.

Європа стурбована виведенням військ США з регіону напередодні саміту НАТО - Bloomberg

Європейські союзники НАТО зосередилися на тому, щоб провести прийдешній саміт учасників Альянсу у Гаазі без безпекових ризиків та у максимально конструктивному тоні. Проте європейські політики занепокоєні темпами, якими США виводять свої сили з регіону. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, навіть якщо президент США Дональд Трамп задоволений обіцянками європейських лідерів щодо збільшення витрат на утримання НАТО та власну оборону, зростає занепокоєння щодо військової присутності США в регіоні, яка стрімко зменшується. Особливо на тлі загострення протистояння Ізраїлю та Ірану на Близькому Сході.

Крім того, лише після саміту 24-25 червня в Гаазі, де члени Організації Північноатлантичного договору офіційно зобов'яжуться витрачати 5% ВВП на оборону, США представлять свій військовий огляд, в якому буде визначено масштаби ймовірних значних скорочень сил Штатів у Європі.

З огляду на те, що в Європі перебуває приблизно 80 000 американських військових, уряди країн регіону враховують перспективу щонайменше відмови США від нарощування військової присутності, запланованої за президентства Джо Байдена.

Ставки значно зросли за одну ніч після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах в Ірані, що призвело до ризику втягнення Трампа у спіралеподібний конфлікт на Близькому Сході після того, як він голосно критикував військову участь США за кордоном. Його зміна зовнішньої політики на 180 градусів стане темою, якої буде важко уникнути на зустрічі, особливо за умови присутності союзника НАТО Туреччини, яка є ключовим зацікавленим стороном у регіоні.

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Чиновники сфери оборони в регіоні тепер готуються до потенційно набагато масштабнішого виведення військ США з європейського континенту, яке може становити значну загрозу безпеці, повідомили виданню офіційні особи, знайомі з переговорами.

До початку червня жоден посадовець США не приїжджав до НАТО, щоб обговорити перегляд структури американських збройних сил. І це викликає занепокоєння серед союзників, що це може бути зроблено в дуже стислі терміни, за словами особи, обізнаної з цим питанням.

Рютте скоротить штат НАТО - Politico19.06.25, 16:11 • 2840 переглядiв

Нагадаємо

Північноатлантичний Альянс (НАТО) намагається подолати блокування з боку Іспанії щодо нової угоди про витрати на оборону, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагав для саміту наступного тижня. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер в останню хвилину зірвав підготовку до зустрічі в Гаазі, рішуче виступивши проти угоди про підвищення витрат на оборонні спроможності до 5% ВВП.

США хочуть, щоб азійські союзники витрачали 5% ВВП на оборону - ЗМІ21.06.25, 13:59 • 2730 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Педро Санчес
Ізраїль
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