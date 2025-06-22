Европа обеспокоена выводом американских войск из региона в преддверии саммита НАТО - Bloomberg

Европейские союзники НАТО сосредоточились на том, чтобы провести грядущий саммит участников Альянса в Гааге без рисков для безопасности и в максимально конструктивном тоне. Однако европейские политики обеспокоены темпами, которыми США выводят свои силы из региона. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, даже если президент США Дональд Трамп доволен обещаниями европейских лидеров относительно увеличения расходов на содержание НАТО и собственную оборону, растет беспокойство относительно стремительно уменьшающегося военного присутствия США в регионе. Особенно на фоне обострения противостояния Израиля и Ирана на Ближнем Востоке.

Кроме того, только после саммита 24-25 июня в Гааге, где члены Организации Североатлантического договора официально обязуются тратить 5% ВВП на оборону, США представят свой военный обзор, в котором будет определен масштаб вероятных значительных сокращений сил Штатов в Европе.

Учитывая то, что в Европе находится примерно 80 000 американских военных, правительства стран региона учитывают перспективу как минимум отказа США от наращивания военного присутствия, запланированного при президентстве Джо Байдена.

Ставки значительно выросли за одну ночь после того, как США нанесли удар по ядерным объектам в Иране, что привело к риску втягивания Трампа в спиралевидный конфликт на Ближнем Востоке после того, как он громко критиковал военное участие США за границей. Его изменение внешней политики на 180 градусов станет темой, которой будет трудно избежать на встрече, особенно при присутствии союзника НАТО Турции, которая является ключевым заинтересованным стороной в регионе.

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Чиновники сферы обороны в регионе теперь готовятся к потенциально гораздо более масштабному выводу войск США с европейского континента, который может представлять значительную угрозу безопасности, сообщили изданию официальные лица, знакомые с переговорами.

К началу июня ни один чиновник США не приезжал в НАТО, чтобы обсудить пересмотр структуры американских вооруженных сил. И это вызывает беспокойство среди союзников, что это может быть сделано в очень сжатые сроки, по словам лица, осведомленного в этом вопросе.

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Напомним

Североатлантический Альянс (НАТО) пытается преодолеть блокировку со стороны Испании относительно нового соглашения о расходах на оборону, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требовал для саммита на следующей неделе. Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг в последнюю минуту сорвал подготовку к встрече в Гааге, решительно выступив против соглашения о повышении расходов на оборонные возможности до 5% ВВП.

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