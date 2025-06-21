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Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто накануне саммита НАТО выразил сомнение в целесообразности дальнейшего существования Североатлантического альянса, подчеркнув необходимость адаптации к изменившимся условиям. Он считает, что "времена изменились" и призвал НАТО сотрудничать с глобальным Югом, а также отметил уменьшение влияния Европейского Союза.

Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто накануне саммита НАТО выразил сомнение в целесообразности дальнейшего существования Североатлантического альянса. Об этом информирует DW, передает УНН.

Детали

Во время выступления в Университете Падуи, Гвидо Крозетто заявил, что "НАТО больше не имеет права на существование", добавив, что "времена изменились".

США и ЕС больше не являются центром мира. НАТО должно адаптироваться к изменившимся условиям

- подчеркнул итальянский министр.

Он также призвал НАТО сотрудничать с глобальным Югом, чтобы в дальнейшем обеспечивать мир и взаимную защиту.

Говоря о роли Европейского Союза, Крозетто заявил, что влияние Европы уменьшается.

"Мы часто говорим так, будто все еще живем 30 лет назад. Но все изменилось. Мы говорим о Европе так, как будто она что-то значит. Возможно, она когда-то могла бы значить, если бы наделила себя политической ролью, которой так и не получила. Если бы у нее была внешняя политика или оборона. Но ее время прошло", - сказал Крозетто

Напомним

Сейм Латвии утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в НАТО накануне саммита в Гааге. Приглашение Украины в Альянс станет значимым сигналом о ее четком пути к членству.

НАТО пытается преодолеть блокировку Испанией соглашения об увеличении расходов на оборонный сектор до 5% – Nordot20.06.25, 19:39 • 1998 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Латвия
НАТО
Гаага
Европейский Союз
Италия
Украина
Tesla
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