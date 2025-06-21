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росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
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Міністр оборони Італії сумнівається в доцільності подальшого існування НАТО

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто напередодні саміту НАТО висловив сумнів у доцільності подальшого існування Північноатлантичного альянсу, наголосивши на необхідності адаптації до змінених умов. Він вважає, що "часи змінилися" і закликав НАТО співпрацювати з глобальним Півднем, а також зазначив зменшення впливу Європейського Союзу.

Міністр оборони Італії сумнівається в доцільності подальшого існування НАТО

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто напередодні саміту НАТО висловив сумнів у доцільності подальшого існування Північноатлантичного альянсу. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Під час виступу в Університеті Падуї, Гвідо Крозетто заявив, що "НАТО більше не має права на існування", додавши, що "часи змінилися".

США та ЄС більше не є центром світу. НАТО має адаптуватися до змінених умов

- наголосив італійський міністр.

Він також закликав НАТО співпрацювати з глобальним Югом, щоб надалі забезпечувати мир і взаємний захист.

Говорячи про роль Європейського Союзу, Крозетто заявив, що вплив Європи зменшується.

"Ми часто говоримо так, ніби все ще живемо 30 років тому. Але все змінилося. Ми говоримо про Європу так, ніби вона щось означає. Можливо, вона колись могла б означати, якби наділила себе політичною роллю, якої так і не отримала. Якби у неї була зовнішня політика або оборона. Але її час минув", - сказав Крозетто

Нагадаємо

Сейм Латвії затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до НАТО напередодні саміту в Гаазі. Запрошення України до Альянсу стане значущим сигналом про її чіткий шлях до членства.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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