НАТО намагається подолати блокування Іспанією угоди про збільшення витрат на оборонний сектор до 5% - Nordot

У п'ятницю Північноатлантичний Альян (НАТО) намагався подолати блокування з боку Іспанії щодо нової угоди про витрати на оборону, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагав для саміту наступного тижня. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер в останню хвилину зірвав підготовку до зустрічі в Гаазі, рішуче виступивши проти угоди про підвищення витрат на оборонні спроможності до 5% ВВП, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

У різкому листі до генерального секретаря НАТО Марка Рютте Санчес заявив, що зобов'язання щодо загальної цифри в 5% ВВП "було б не тільки нерозумним, але й контрпродуктивним".

Заява мадридського лідера лівоцентристських сил викликала гнів інших членів НАТО, які побоюються, що це може зірвати ретельно розроблений компроміс, покликаний забезпечити виконання вимог Трампа на саміті.

Посли провели раунд переговорів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в п'ятницю, але завершилися без досягнення угоди. Кілька дипломатів заявили, що переговори можуть затягнутися до вихідних, щоб досягти прориву або початку саміту у вівторок.

"Поки що немає ясності", - сказав один дипломат, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити поточні обговорення.

Намагаючись задовольнити вимогу Трампа витрачати 5% ВВП на оборону, генеральний секретар НАТО Рютте схилив союзників до дипломатичного компромісу.

Це означало б, що вони погодяться виділити 3,5 відсотка на основні військові потреби та 1,5 відсотка на менш важливу категорію витрат, пов'язаних з обороною, таких як інфраструктура та кібербезпека.

Поки низка європейських столиць, які неохоче погоджувалися, посадовці НАТО вважали, що вони на шляху до досягнення угоди на саміті в Гаазі. Союзники Вашингтона побоюються, що Трамп, який раніше погрожував не захищати країни, які, на його думку, витрачають недостатньо, може пробити дірку в НАТО, якщо очільник Білого дому не отримає того, чого хоче.

Іспанія була однією з країн НАТО з найнижчими витратами на оборону у відносному вираженні.

Країна має намір досягти поточної цілі альянсу у 2% цього року лише після ін'єкції у розмірі виплат мільярдів євро (11,5 мільярда доларів).

Санчес стикається з важким завданням балансувати між об'єднанням із союзниками по НАТО та вмовляннями свого молодшого партнера по коаліції, ультралівого альянсу "Сумар", який вороже налаштований щодо збільшення військових витрат.

Доповнення

Іспанія не підтримуватиме пропозицію НАТО про підвищення цільового показника витрат на оборону до 5% ВВП. Країна вважає поточні 2% достатніми і блокуватиме план на саміті в Гаазі.

Саміт Північноатлантичного Альянусу (НАТО) в Гаазі триватиме лише дві з половиною години. Це пов'язано з небажанням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа витрачати час на тривалі зустрічі.