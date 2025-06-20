В пятницу Североатлантический Альянс (НАТО) пытался преодолеть блокирование со стороны Испании относительно нового соглашения о расходах на оборону, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требовал для саммита на следующей неделе. Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг в последнюю минуту сорвал подготовку к встрече в Гааге, решительно выступив против соглашения о повышении расходов на оборонные способности до 5% ВВП, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В резком письме к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте Санчес заявил, что обязательство по общей цифре в 5% ВВП "было бы не только безрассудным, но и контрпродуктивным".

Заявление мадридского лидера левоцентристских сил вызвало гнев других членов НАТО, которые опасаются, что это может сорвать тщательно разработанный компромисс, призванный обеспечить выполнение требований Трампа на саммите.

Послы провели раунд переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу, но завершились без достижения соглашения. Несколько дипломатов заявили, что переговоры могут затянуться до выходных, чтобы достичь прорыва или начала саммита во вторник.

"Пока нет ясности", - сказал один дипломат, который пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить текущие обсуждения.

Пытаясь удовлетворить требование Трампа тратить 5% ВВП на оборону, генеральный секретарь НАТО Рютте склонил союзников к дипломатическому компромиссу.

Это означало бы, что они согласятся выделить 3,5 процента на основные военные нужды и 1,5 процента на менее важную категорию расходов, связанных с обороной, таких как инфраструктура и кибербезопасность.

Пока ряд европейских столиц неохотно соглашались, чиновники НАТО считали, что они на пути к достижению соглашения на саммите в Гааге. Союзники Вашингтона опасаются, что Трамп, который ранее угрожал не защищать страны, которые, по его мнению, тратят недостаточно, может пробить дыру в НАТО, если глава Белого дома не получит того, чего хочет.

Испания была одной из стран НАТО с самыми низкими расходами на оборону в относительном выражении.

Страна намерена достичь текущей цели альянса в 2% в этом году только после инъекции в размере выплат миллиардов евро (11,5 миллиарда долларов).

Санчес сталкивается с трудной задачей балансировать между объединением с союзниками по НАТО и уговорами своего младшего партнера по коалиции, ультралевого альянса "Сумар", который враждебно настроен в отношении увеличения военных расходов.

Дополнение

Испания не будет поддерживать предложение НАТО о повышении целевого показателя расходов на оборону до 5% ВВП. Страна считает текущие 2% достаточными и будет блокировать план на саммите в Гааге.

Саммит Североатлантического Альянса (НАТО) в Гааге продлится всего два с половиной часа. Это связано с нежеланием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа тратить время на длительные встречи.