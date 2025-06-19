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Іспанія не підтримує збільшення витрат членів НАТО на оборону до 5% ВВП - Bloomberg

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Іспанія не підтримуватиме пропозицію НАТО про підвищення цільового показника витрат на оборону до 5% ВВП. Країна вважає поточні 2% достатніми і блокуватиме план на саміті в Гаазі.

Іспанія не підтримує збільшення витрат членів НАТО на оборону до 5% ВВП - Bloomberg

Іспанія виступатиме проти планів НАТО підвищити цільовий показник витрат на оборону членів до 5%. Уряд країни не бачить підстав для підвищення цільового показника вище поточних 2% ВВП, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на посадовця іспанського уряду, пише УНН.

Деталі

Уряд Іспанії готує свою офіційну відповідь на пропозицію Генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо підвищення витрат на оборонну спроможність країн-членів до 5% ВВП. Зазначається, що в Іспанії не бачать підстав для підвищення цільового показника понад поточні 2% ВВП.

Іспанія працюватиме над тим, щоб заблокувати план Рютте на саміті наступного тижня в Гаазі, якщо він не вирішить змінити курс, додав посадовець.

Доповнення

Саміт Північноатлантичного Альянусу (НАТО) в Гаазі триватиме лише дві з половиною години. Це пов'язано з небажанням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа витрачати час на тривалі зустрічі.

Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО під час саміту Альянсу в Гаазі, який відбудеться наступного тижня.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Марк Рютте
Bloomberg
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Україна
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