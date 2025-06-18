Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті в Гаазі - глава МЗС Литви

Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО під час саміту Альянсу в Гаазі, який відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, яку цитує Литовське національне радіо і телебачення.

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Міністр заявив, що цього питання немає у порядку денному зустрічі, і жодна зі сторін не очікує проривних рішень.

Цього питання точно немає в порядку денному НАТО, і ніхто не формулював жодних очікувань щодо запрошення в Гаазі, як і ми не чули цього від самих українців. Немає жодного очікування, що будуть новаторські рішення, ні до Вашингтонського саміту, ні зараз до Гаазького саміту, цього немає в порядку денному – сказав голова МЗС.

Він зазначив, що Литва наголошуватиме на важливості єдності НАТО, ролі США у стримуванні загроз, а також зосередиться на Україні та небезпеці з боку росії.

Ми зосередимось на Україні та порушенні питання прямої загрози з боку росії – заявив міністр перед засіданням комітетів литовського сейму.

Політик висловив сподівання, що Україна буде згадана у підсумковому документі саміту.

Я вірю, що у нас буде документ, саміту ще не було, тому не буде цілісного документа і що ми зможемо реалізувати ці завдання. Я не буду забігати наперед, бо зараз буде багато інтенсивної роботи – сказав Будріс.

На запитання, чи декларація саміту в Гаазі щодо України буде слабшою за документи самітів у Вашингтоні чи Вільнюсі, він відповів неоднознчно.

Ймовірно, лише експертам слід оцінювати, що гірше, яка була ситуація, які були очікування, що у нас було тоді і що маємо. Ситуації дуже різні – сказав міністр.

Додатково

Також Кястутіс Будріс повідомив про ще одну тему, що буде на порядку денному.

Перетворення Ірану на ядерну державу було б певною мірою незворотним процесом і змінило б загальний геополітичний баланс у світі, тому ми вже мали б ядерну вісь у складі росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Це викликає занепокоєння, і це також породжує відповідні виклики в євроатлантичному просторі – додав міністр.

Довідка

Україна подала заявку на вступ до НАТО у вересні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії.

У 2023 році сформульовано, що запрошення буде надано після виконання необхідних умов. На Вашингтонському саміті лідери заявили про підтримку "незворотного шляху України до членства в НАТО".

Нагадаємо

Очікується, що на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Також обговорять витрати на оборону та новий план інвестицій.