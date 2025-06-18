Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті в Гаазі - глава МЗС Литви

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
11:40 • 360 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
09:18 • 14722 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
08:06 • 49563 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
06:55 • 36171 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 54418 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 92749 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 215117 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 222622 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 199860 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 228810 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.6м/с
37%
750мм
Популярнi новини
G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США18 червня, 02:08 • 64837 перегляди
Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва18 червня, 02:35 • 39441 перегляди
13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя: наслідки руйнівні (відео)18 червня, 03:39 • 4112 перегляди
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118 червня, 04:45 • 73076 перегляди
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні09:07 • 23235 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 126475 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 354149 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 398062 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 398250 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 467474 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Железняк Ярослав Іванович
Клименко Ігор Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 78987 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 164083 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 137972 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 149800 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 209207 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News Channel

Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті в Гаазі - глава МЗС Литви

Київ • УНН

 • 2268 перегляди

Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті в Гаазі наступного тижня. Питання відсутнє в порядку денному, проривних рішень не очікується.

Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті в Гаазі - глава МЗС Литви

Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО під час саміту Альянсу в Гаазі, який відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, яку цитує Литовське національне радіо і телебачення.

Деталі

Міністр заявив, що цього питання немає у порядку денному зустрічі, і жодна зі сторін не очікує проривних рішень.

Цього питання точно немає в порядку денному НАТО, і ніхто не формулював жодних очікувань щодо запрошення в Гаазі, як і ми не чули цього від самих українців. Немає жодного очікування, що будуть новаторські рішення, ні до Вашингтонського саміту, ні зараз до Гаазького саміту, цього немає в порядку денному

– сказав голова МЗС.

Він зазначив, що Литва наголошуватиме на важливості єдності НАТО, ролі США у стримуванні загроз, а також зосередиться на Україні та небезпеці з боку росії.

Ми зосередимось на Україні та порушенні питання прямої загрози з боку росії

– заявив міністр перед засіданням комітетів литовського сейму.

Політик висловив сподівання, що Україна буде згадана у підсумковому документі саміту.

Я вірю, що у нас буде документ, саміту ще не було, тому не буде цілісного документа і що ми зможемо реалізувати ці завдання. Я не буду забігати наперед, бо зараз буде багато інтенсивної роботи

– сказав Будріс.

На запитання, чи декларація саміту в Гаазі щодо України буде слабшою за документи самітів у Вашингтоні чи Вільнюсі, він відповів неоднознчно.

Ймовірно, лише експертам слід оцінювати, що гірше, яка була ситуація, які були очікування, що у нас було тоді і що маємо. Ситуації дуже різні

– сказав міністр.

Додатково

Також Кястутіс Будріс повідомив про ще одну тему, що буде на порядку денному.

Перетворення Ірану на ядерну державу було б певною мірою незворотним процесом і змінило б загальний геополітичний баланс у світі, тому ми вже мали б ядерну вісь у складі росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Це викликає занепокоєння, і це також породжує відповідні виклики в євроатлантичному просторі

– додав міністр.

Довідка

Україна подала заявку на вступ до НАТО у вересні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії.

У 2023 році сформульовано, що запрошення буде надано після виконання необхідних умов. На Вашингтонському саміті лідери заявили про підтримку "незворотного шляху України до членства в НАТО".

Нагадаємо

Очікується, що на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Також обговорять витрати на оборону та новий план інвестицій.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Гаага
Вашингтон
Вільнюс
Північна Корея
Литва
Китайська Народна Республіка
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9