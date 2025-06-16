На саміті в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
Київ • УНН
На саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Також обговорять витрати на оборону та новий план інвестицій.
Північноатлантичний Альянс опублікував програму саміту, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Зокрема, заплановане засідання Ради Україна-НАТО. Про це інформує пресслужба НАТО, передає УНН.
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Згідно з оприлюдненою програмою, увечері 24 червня запланована робоча вечеря Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ під головуванням заступника генсека Альянсу.
Це єдиний публічний захід за участю держави, що не входить до НАТО, згаданий у програмі.
В цей же час, за програмою, глави держав та урядів країн-союзниць у супроводі дружин і чоловіків будуть прибувати до палацу Huis ten Bosch для участі у "соціальній вечері" на запрошення Короля й Королеви Нідерландів.
Зустріч Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів відбудеться наступного дня, 25 червня, під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте запросив українську делегацію на саміт Альянсу. Зеленський наголосив на важливості участі України в саміті, де обговорюватимуть далекобійні можливості.
Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі. Очікується, що на зустрічі обговорять збільшення фінансування країнами-учасницями оборони до 3,5% ВВП.
На саміті НАТО в Гаазі буде вирішено, скільки витрачатимуть на оборону в майбутньому та обговорять новий план інвестицій. Важливо мати змогу захищатися не лише сьогодні, але й через декілька років.
Володимир Зеленський заявив про підготовку до самітів G7 у Канаді та НАТО в Нідерландах. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.
Саміт НАТО повинен дати меседж, що Альянс залишається з Україною - Науседа02.06.25, 15:48 • 2032 перегляди