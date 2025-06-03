Трамп відвідає червневий саміт НАТО в Гаазі - Bloomberg
Київ • УНН
Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі. Очікується, що на зустрічі обговорять збільшення фінансування країнами-учасницями оборони до 3,5% ВВП.
Білий дім анонсував, що президент США Дональд Трамп відвідає майбутній саміт Організації Північноатлантичного договору в Гаазі, оскільки США "прагнуть згуртувати членів альянсу" для збільшення фінансування НАТО. Про це повідоляє Bloomberg, передає УНН.
Я можу підтвердити, що він (Трамп - ред.) поїде на саміт НАТО
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Лівітт також сказала, що Трамп "залишається в позитивних очікуваннях" щодо стану переговорів між Києвом та москвою.
Президент не хоче, щоб ця війна тривала. Він хоче, щоб бойові дії припинилися. Він хоче, щоб люди перестали вмирати, і він хоче, щоб це питання було вирішено за столом переговорів
Раніше Трамп заявив, що хоче, щоб члени НАТО витрачали 5% ВВП на військові потреби, що для багатьох країн означало б суттєве збільшення фінансування оборони, порівняно з нинішнім рівнем.
Альянс на саміті в Гаазі обговорить підвищення фінансування країнами-учасниками об'єднання до 3,5% ВВП на основну оборону та ще 1,5% на витрати, пов'язані з інфраструктурою, кіберзахистом та підготовкою цивільного населення до війни. Очікується, що це включатиме розширення можливостей наземної протиповітряної оборони.
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Саміт 24-25 червня відбудеться невдовзі після саміту лідерів "Великої сімки" в Канаді, де планується низка зустрічей високого рівня, на яких союзники обговорять прогрес у посередництві щодо мирної угоди між Україною та росією.
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Нагадаємо
Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зберігала мовчання на тлі обміну ударами між Україною і росією та впродовж другого раунду перемовин між Києвом та москвою. Фактично Білий дім самоусунувся від модерування мирного процесу, на яке сам і зголосився на початку поточного року.