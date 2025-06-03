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Трамп відвідає червневий саміт НАТО в Гаазі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі. Очікується, що на зустрічі обговорять збільшення фінансування країнами-учасницями оборони до 3,5% ВВП.

Трамп відвідає червневий саміт НАТО в Гаазі - Bloomberg

Білий дім анонсував, що президент США Дональд Трамп відвідає майбутній саміт Організації Північноатлантичного договору в Гаазі, оскільки США "прагнуть згуртувати членів альянсу" для збільшення фінансування НАТО. Про це повідоляє Bloomberg, передає УНН.

Я можу підтвердити, що він (Трамп - ред.) поїде на саміт НАТО

– заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Деталі

Лівітт також сказала, що Трамп "залишається в позитивних очікуваннях" щодо стану переговорів між Києвом та москвою.

Президент не хоче, щоб ця війна тривала. Він хоче, щоб бойові дії припинилися. Він хоче, щоб люди перестали вмирати, і він хоче, щоб це питання було вирішено за столом переговорів

 – сказала вона.

Раніше Трамп заявив, що хоче, щоб члени НАТО витрачали 5% ВВП на військові потреби, що для багатьох країн означало б суттєве збільшення фінансування оборони, порівняно з нинішнім рівнем.

Альянс на саміті в Гаазі обговорить підвищення фінансування країнами-учасниками об'єднання до 3,5% ВВП на основну оборону та ще 1,5% на витрати, пов'язані з інфраструктурою, кіберзахистом та підготовкою цивільного населення до війни. Очікується, що це включатиме розширення можливостей наземної протиповітряної оборони.

Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі - Зеленський02.06.25, 23:08 • 3244 перегляди

Саміт 24-25 червня відбудеться невдовзі після саміту лідерів "Великої сімки" в Канаді, де планується низка зустрічей високого рівня, на яких союзники обговорять прогрес у посередництві щодо мирної угоди між Україною та росією.

Саміт НАТО повинен дати меседж, що Альянс залишається з Україною - Науседа02.06.25, 16:48 • 1926 переглядiв

Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зберігала мовчання на тлі обміну ударами між Україною і росією та впродовж другого раунду перемовин між Києвом та москвою. Фактично Білий дім самоусунувся від модерування мирного процесу, на яке сам і зголосився на початку поточного року.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Bloomberg L.P.
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати
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