Саміт НАТО повинен дати меседж, що Альянс залишається з Україною - Науседа

Саміт НАТО у Гаазі повинен відправити чіткий меседж, що Альянс залишається з Україною. Також серед очікувань від саміту є поновлення зобовязань колективній обороні та готовність захищати союзницьку територію. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час пресконференції на саміті у Вільнюсі, передає УНН.

Сьогоднішня наша зустріч висвітлює зростаючий тиск на східному та північно-східному флангу НАТО та наші колективні зусилля, щоб адресувати їх. Перед лицем російської загрози ми повинні обєднати наші зусилля на крайній Півночі, Балтійському морі та Чорному морі. Сьогодні під час першої сесії ми обговорили грунтовну підготовку майбутнього саміту НАТО. Наша зустріч в Гаазі представить хорошу можливість продовжити будувати міцніший та краще підготовлений Альянм вздовж ліній визначених у Мадриді, Вільнюсі та Вашингтоні - сказав Науседа.

Президент Литви розповів про очікування від саміту в Гаазі.

На самі в Гаазі ми очікуємо меседжу трансатлантичну єдності, поновлення зобовязань колективній обороні та готовність захищати союзницьку територію. Ми також віремо, що союзники будуть готові значно збільшити оборонні інвестиції - зазначив Науседа.

Він заявив, що Литва буде витрачати у 2026 році понад 5% від свого ВВП на оборону.

Оскільки ми рухаємося до цілі у досягнення принайміні 5% ВВП на оборону та інвестицій в ОПК, ми очікуємо, що весь союз наслідує наш приклад. Литва буде витрачати 4% від свого ВВП на оборону цього року та понад 5% наступного року. Додаткові кошти будуть потріні для національної важкої дивізії, а також для інфраструктури німецької бригади й для підтримки приймаючої нації союзним військам, які базуються в Литві - розповів Науседа.

Він наголосив, що саміт у Гаазі також повинен відправити чіткий меседж, що НАТО залишається з Україною.

Ми повинні показати, що НАТО залишається з Україною через триваючу підтримку її Збройних сил та підтримку євроантлантичних прагнень України. У найближчі місяці ключовою ціллю буде предметно наростити військову підтримку Україні, забезпечити стримання на землі та підготувати умови для майбутніх переговорів щодо миру. Сила України повинна бути значно зміцнена й зараз вона залежить переважно від європейців - сказав Науседа.

НАТО має показати, що рф не має впливу на Альянс чи його членів - Зеленський

Доповнення

Зеленський заявляв, що якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, який пройде в Гаазі в червні, то це буде перемога російського диктатора володимира путіна, але не над Україною, а над Альянсом.

Як повідомляли ЗМІ, Генсек НАТО Марк Рютте прагне, щоб щорічний саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і проходив у дружній атмосфері. Рютте сподівається, що вдасться уникнути поділу між його членами на тлі складних взаємовідносин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського.

Також ЗМІ повідомляли, що саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський.