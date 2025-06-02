НАТО має показати, що рф не має впливу на Альянс чи його членів - Зеленський

росія не повинна мати права вето щодо рішень НАТО чи впливу на Альянс чи його членів. російський диктатор володимир путін не має права вирішувати майбутнє Європи.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті у Вільнюсі, передає УНН.

Нам потрібно якомога більше точок дотику – зокрема, на саміті НАТО цього червня. Один з ключових принципів європейської безпеки полягає в тому, що росія не повинна мати права вето щодо рішень НАТО чи впливу на Альянс чи його членів. Цей принцип має залишатися чинним. Євроатлантична безпека – це справа євроатлантичних країн. путін вирішив протистояти Європі, тому він не має права вирішувати її майбутнє. І це не повинно змінюватися - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що важливо підтвердити на саміті НАТО в червні, що Альянс залишається сильним і що Європа не відмовиться від власної безпеки.

І, звичайно, я також хотів би обговорити деталі нашої роботи в рамках "Коаліції бажаючих", а також гарантії безпеки. Нам потрібно зробити цю Коаліцію сильною. Але ми поговоримо про це, я думаю, за зачиненими дверима - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, який пройде в Гаазі в червні, то це буде перемога російського диктатора володимира путіна, але не над Україною, а над Альянсом.

Як повідомляли ЗМІ, Генсек НАТО Марк Рютте прагне, щоб щорічний саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і проходив у дружній атмосфері. Рютте сподівається, що вдасться уникнути поділу між його членами на тлі складних взаємовідносин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського.

Також ЗМІ повідомляли, що саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський.