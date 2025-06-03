Трамп посетит июньский саммит НАТО в Гааге - Bloomberg
Киев • УНН
Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Гааге. Ожидается, что на встрече обсудят увеличение финансирования странами-участницами обороны до 3,5% ВВП.
Белый дом анонсировал, что президент США Дональд Трамп посетит предстоящий саммит Организации Североатлантического договора в Гааге, поскольку США "стремятся сплотить членов альянса" для увеличения финансирования НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Я могу подтвердить, что он (Трамп - ред.) поедет на саммит НАТО
Детали
Ливитт также сказала, что Трамп "остается в позитивных ожиданиях" относительно состояния переговоров между Киевом и москвой.
Президент не хочет, чтобы эта война продолжалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы люди перестали умирать, и он хочет, чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров
Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы члены НАТО тратили 5% ВВП на военные нужды, что для многих стран означало бы существенное увеличение финансирования обороны, по сравнению с нынешним уровнем.
Альянс на саммите в Гааге обсудит повышение финансирования странами-участниками объединения до 3,5% ВВП на основную оборону и еще 1,5% на расходы, связанные с инфраструктурой, киберзащитой и подготовкой гражданского населения к войне. Ожидается, что это будет включать расширение возможностей наземной противовоздушной обороны.
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Саммит 24-25 июня состоится вскоре после саммита лидеров "Большой семерки" в Канаде, где планируется ряд встреч высокого уровня, на которых союзники обсудят прогресс в посредничестве по мирному соглашению между Украиной и россией.
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Напомним
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сохраняла молчание на фоне обмена ударами между Украиной и россией и в течение второго раунда переговоров между Киевом и москвой. Фактически Белый дом самоустранился от модерирования мирного процесса, на которое сам и вызвался в начале текущего года.