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Трамп посетит июньский саммит НАТО в Гааге - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Гааге. Ожидается, что на встрече обсудят увеличение финансирования странами-участницами обороны до 3,5% ВВП.

Трамп посетит июньский саммит НАТО в Гааге - Bloomberg

Белый дом анонсировал, что президент США Дональд Трамп посетит предстоящий саммит Организации Североатлантического договора в Гааге, поскольку США "стремятся сплотить членов альянса" для увеличения финансирования НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Я могу подтвердить, что он (Трамп - ред.) поедет на саммит НАТО

– заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Детали

Ливитт также сказала, что Трамп "остается в позитивных ожиданиях" относительно состояния переговоров между Киевом и москвой.

Президент не хочет, чтобы эта война продолжалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы люди перестали умирать, и он хочет, чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров

 – сказала она.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы члены НАТО тратили 5% ВВП на военные нужды, что для многих стран означало бы существенное увеличение финансирования обороны, по сравнению с нынешним уровнем.

Альянс на саммите в Гааге обсудит повышение финансирования странами-участниками объединения до 3,5% ВВП на основную оборону и еще 1,5% на расходы, связанные с инфраструктурой, киберзащитой и подготовкой гражданского населения к войне. Ожидается, что это будет включать расширение возможностей наземной противовоздушной обороны.

Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге - Зеленский02.06.25, 23:08 • 3244 просмотра

Саммит 24-25 июня состоится вскоре после саммита лидеров "Большой семерки" в Канаде, где планируется ряд встреч высокого уровня, на которых союзники обсудят прогресс в посредничестве по мирному соглашению между Украиной и россией.

Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа02.06.25, 16:48 • 1924 просмотра

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сохраняла молчание на фоне обмена ударами между Украиной и россией и в течение второго раунда переговоров между Киевом и москвой. Фактически Белый дом самоустранился от модерирования мирного процесса, на которое сам и вызвался в начале текущего года.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Белый дом
Bloomberg L.P.
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты
Украина
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