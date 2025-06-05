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Рютте про саміт НАТО: обговоримо витрати на оборону, важлива змога захищатися через 3-7 років

Київ • УНН

 • 482 перегляди

На саміті НАТО в Гаазі буде вирішено, скільки витрачатимуть на оборону в майбутньому та обговорять новий план інвестицій. Важливо мати змогу захищатися не лише сьогодні, але й через декілька років.

Рютте про саміт НАТО: обговоримо витрати на оборону, важлива змога захищатися через 3-7 років

Під час саміту НАТО в Гаазі будуть вирішуватися питання витрат на оборону союзників у майбутньому, новий план інвестицій щодо оборони. Важливо мати змогу захищатися не лише сьогодні, але й через три, п'ять, сім років. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, передає УНН.

Деталі

"Іноді люди думають, що в Гаазі обговорюватимуться відсотки ВВП, що витрачаються на оборону, ніби це щось, що ми беремо з повітря. Це неправда. Що ми вирішимо в Гаазі? Те, скільки ми будемо витрачати на оборону в майбутньому, новий план інвестицій щодо оборони. Буде прив'язка до того, що нам потрібно, які спроможності. Важливо, щоб ми обговорювали сьогодні спроможності, можливості й прогалини не лише для того, щоб ми мати змогу захищатися сьогодні, але й через три, п'ять, сім років. І всі ці інвестиції мають бути профінансовані", - розповів Рютте.

Він зазначив, що сьогодні на зустрічі союзників буде відбуватися інформування один одного, як розбудовувати найміцнішу систему витрат у бюджеті.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генсек НАТО Марк Рютте запросив українську делегацію до участі у саміті Альянсу в Гаазі, який пройде в червні.

Bloomberg повідомляло, що Білий дім анонсував, що президент США Дональд Трамп відвідає майбутній саміт НАТО в Гаазі, на тлі того, як США "прагнуть згуртувати членів альянсу" для збільшення фінансування НАТО.

Саміт відбудеться 24-25 червня невдовзі після саміту лідерів "Групи семи" в Канаді, де планується низка зустрічей високого рівня, на яких союзники обговорять прогрес у посередництві щодо мирної угоди між Україною та росією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
Марк Рютте
Білий дім
Bloomberg L.P.
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Брюссель
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
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