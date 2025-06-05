Рютте про саміт НАТО: обговоримо витрати на оборону, важлива змога захищатися через 3-7 років

Під час саміту НАТО в Гаазі будуть вирішуватися питання витрат на оборону союзників у майбутньому, новий план інвестицій щодо оборони. Важливо мати змогу захищатися не лише сьогодні, але й через три, п'ять, сім років. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, передає УНН.

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"Іноді люди думають, що в Гаазі обговорюватимуться відсотки ВВП, що витрачаються на оборону, ніби це щось, що ми беремо з повітря. Це неправда. Що ми вирішимо в Гаазі? Те, скільки ми будемо витрачати на оборону в майбутньому, новий план інвестицій щодо оборони. Буде прив'язка до того, що нам потрібно, які спроможності. Важливо, щоб ми обговорювали сьогодні спроможності, можливості й прогалини не лише для того, щоб ми мати змогу захищатися сьогодні, але й через три, п'ять, сім років. І всі ці інвестиції мають бути профінансовані", - розповів Рютте.

Він зазначив, що сьогодні на зустрічі союзників буде відбуватися інформування один одного, як розбудовувати найміцнішу систему витрат у бюджеті.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генсек НАТО Марк Рютте запросив українську делегацію до участі у саміті Альянсу в Гаазі, який пройде в червні.

Bloomberg повідомляло, що Білий дім анонсував, що президент США Дональд Трамп відвідає майбутній саміт НАТО в Гаазі, на тлі того, як США "прагнуть згуртувати членів альянсу" для збільшення фінансування НАТО.

Саміт відбудеться 24-25 червня невдовзі після саміту лідерів "Групи семи" в Канаді, де планується низка зустрічей високого рівня, на яких союзники обговорять прогрес у посередництві щодо мирної угоди між Україною та росією.