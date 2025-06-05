Рютте о саммите НАТО: обсудим расходы на оборону, важна возможность защищаться через 3-7 лет

Во время саммита НАТО в Гааге будут решаться вопросы расходов на оборону союзников в будущем, новый план инвестиций в оборону. Важно иметь возможность защищаться не только сегодня, но и через три, пять, семь лет. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Детали

"Иногда люди думают, что в Гааге будут обсуждаться проценты ВВП, которые тратятся на оборону, как будто это что-то, что мы берем из воздуха. Это неправда. Что мы решим в Гааге? То, сколько мы будем тратить на оборону в будущем, новый план инвестиций в оборону. Будет привязка к тому, что нам нужно, какие возможности. Важно, чтобы мы обсуждали сегодня возможности, возможности и пробелы не только для того, чтобы мы могли защищаться сегодня, но и через три, пять, семь лет. И все эти инвестиции должны быть профинансированы", - рассказал Рютте.

Он отметил, что сегодня на встрече союзников будет происходить информирование друг друга, как строить самую прочную систему расходов в бюджете.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генсек НАТО Марк Рютте пригласил украинскую делегацию к участию в саммите Альянса в Гааге, который пройдет в июне.

Bloomberg сообщало, что Белый дом анонсировал, что президент США Дональд Трамп посетит будущий саммит НАТО в Гааге, на фоне того, как США "стремятся сплотить членов альянса" для увеличения финансирования НАТО.

Саммит состоится 24-25 июня вскоре после саммита лидеров "Группы семи" в Канаде, где планируется ряд встреч высокого уровня, на которых союзники обсудят прогресс в посредничестве по мирному соглашению между Украиной и россией.