На саммите в Гааге состоится заседание Совета Украина-НАТО
Киев • УНН
На саммите НАТО в Гааге 24-25 июня состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Также обсудят расходы на оборону и новый план инвестиций.
Североатлантический альянс опубликовал программу саммита, который состоится 24-25 июня в Гааге. В частности, запланировано заседание Совета Украина-НАТО. Об этом сообщает пресс-служба НАТО, передает УНН.
Детали
Согласно обнародованной программе, вечером 24 июня запланирован рабочий ужин Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел под председательством заместителя генсека Альянса.
Это единственное публичное мероприятие с участием государства, не входящего в НАТО, упомянутое в программе.
В это же время, по программе, главы государств и правительств стран-союзниц в сопровождении жен и мужей будут прибывать во дворец Huis ten Bosch для участия в "социальном ужине" по приглашению Короля и Королевы Нидерландов.
Встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств состоится на следующий день, 25 июня, под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте пригласил украинскую делегацию на саммит Альянса. Зеленский подчеркнул важность участия Украины в саммите, где будут обсуждать дальнобойные возможности.
Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Гааге. Ожидается, что на встрече обсудят увеличение финансирования странами-участницами обороны до 3,5% ВВП.
На саммите НАТО в Гааге будет решено, сколько будут тратить на оборону в будущем и обсудят новый план инвестиций. Важно иметь возможность защищаться не только сегодня, но и через несколько лет.
Владимир Зеленский заявил о подготовке к саммитам G7 в Канаде и НАТО в Нидерландах. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
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