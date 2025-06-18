Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Гааге - глава МИД Литвы

Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО во время саммита Альянса в Гааге, который состоится на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, которое цитирует Литовское национальное радио и телевидение.

Детали

Министр заявил, что этого вопроса нет в повестке дня встречи, и ни одна из сторон не ожидает прорывных решений.

Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий относительно приглашения в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев. Нет никакого ожидания, что будут новаторские решения, ни к Вашингтонскому саммиту, ни сейчас к Гаагскому саммиту, этого нет в повестке дня – сказал глава МИД.

Он отметил, что Литва будет настаивать на важности единства НАТО, роли США в сдерживании угроз, а также сосредоточится на Украине и опасности со стороны россии.

Мы сосредоточимся на Украине и поднятии вопроса прямой угрозы со стороны россии – заявил министр перед заседанием комитетов литовского сейма.

Политик выразил надежду, что Украина будет упомянута в итоговом документе саммита.

Я верю, что у нас будет документ, саммита еще не было, поэтому не будет целостного документа и что мы сможем реализовать эти задачи. Я не буду забегать вперед, потому что сейчас будет много интенсивной работы – сказал Будрис.

На вопрос, будет ли декларация саммита в Гааге по Украине слабее документов саммитов в Вашингтоне или Вильнюсе, он ответил неоднозначно.

Вероятно, только экспертам следует оценивать, что хуже, какая была ситуация, какие были ожидания, что у нас было тогда и что имеем. Ситуации очень разные – сказал министр.

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Также Кястутис Будрис сообщил об еще одной теме, которая будет на повестке дня.

Превращение Ирана в ядерную державу было бы в определенной степени необратимым процессом и изменило бы общий геополитический баланс в мире, поэтому у нас уже была бы ядерная ось в составе россии, Китая, Северной Кореи и Ирана. Это вызывает беспокойство, и это также порождает соответствующие вызовы в евроатлантическом пространстве – добавил министр.

Справка

Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии.

В 2023 году сформулировано, что приглашение будет предоставлено после выполнения необходимых условий. На Вашингтонском саммите лидеры заявили о поддержке "необратимого пути Украины к членству в НАТО".

Напомним

Ожидается, что на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Также обсудят расходы на оборону и новый план инвестиций.