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Испания не поддерживает увеличение расходов членов НАТО на оборону до 5% ВВП – Bloomberg

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Испания не будет поддерживать предложение НАТО о повышении целевого показателя расходов на оборону до 5% ВВП. Страна считает нынешние 2% достаточными и заблокирует этот план на саммите в Гааге.

Испания не поддерживает увеличение расходов членов НАТО на оборону до 5% ВВП – Bloomberg

Испания выступит против планов НАТО повысить целевой показатель расходов на оборону членов до 5%. Правительство страны не видит оснований для повышения целевого показателя выше текущих 2% ВВП, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на должностное лицо испанского правительства, пишет УНН.

Детали

Правительство Испании готовит свой официальный ответ на предложение Генерального секретаря НАТО Марка Рютте по повышению расходов на оборонную способность стран-членов до 5% ВВП. Отмечается, что в Испании не видят оснований для повышения целевого показателя сверх текущих 2% ВВП.

Испания будет работать над тем, чтобы заблокировать план Рютте на саммите на следующей неделе в Гааге, если он не решит изменить курс, добавил чиновник.

Дополнение

Саммит Североатлантического Альянса (НАТО) в Гааге продлится всего два с половиной часа. Это связано с нежеланием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа тратить время на продолжительные встречи.

Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО во время саммита Альянса в Гааге, который состоится на следующей неделе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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НАТО
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