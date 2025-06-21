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Сейм Латвії ухвалив заяву про якнайшвидше запрошення України до НАТО

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Сейм Латвії затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до НАТО напередодні саміту в Гаазі. Запрошення України до Альянсу стане значущим сигналом про її чіткий шлях до членства.

Сейм Латвії ухвалив заяву про якнайшвидше запрошення України до НАТО

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня у нідерландському місті Гаага, Сейм Латвії затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до Альянсу. Про це інформує видання Delfi, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що запрошення України не означатиме негайного вступу, але дасть політично та морально значущий сигнал про чіткий шлях до Альянсу. Латвія також закликає союзників просувати цей процес і підкреслити це на саміті в Гаазі.

У документі Сейм посилається на висновки саміту НАТО, який проходив у Бухаресті у 2008 році, "коли засвідчили, що Україна стане країною-учасницею Альянсу"

- йдеться у дописі.

Також є посилання й на рішення Вільнюського саміту, який відбувся в 2023 році, про відмову від Плану дій щодо членства як попередньої умови для євроатлантичної інтеграції України. А у 2024-му у Вашингтоні був підтверджений "курс України на незворотний шлях до членства в НАТО".

Крім того, у документі йдеться й про угоду між Латвією та Україною, підписану в квітні 2024, яка передбачає практичну й політичну підтримку, включаючи процес євроатлантичної інтеграції.

З огляду на всі ці обставини Сейм Латвійської Республіки:

  • констатує, що Україна є тісним партнером НАТО зі співробітництва, бере участь у навчаннях альянсу, обмін інформацією та співробітництві у сфері оборони;
    • беручи до уваги боротьбу України проти російської агресії, висловлює впевненість у тому, що вступ України до НАТО зробить довгостроковий внесок у зміцнення безпеки та стабільності в Європі та трансатлантичному просторі. Прагнення України приєднатися до НАТО - це її стратегічний вибір, спрямований на стійку безпеку та зміцнення міжнародного порядку відповідно до геополітичної ситуації. Жодна третя держава не має права позбавляти Україну цього стратегічного вибору;
      • наголошує, що запрошення України не означає негайного вступу, але дає політично та морально значущий сигнал про ясний шлях до альянсу, починаючи прозорий та поступовий процес інтеграції відповідно до одностайної позиції союзників;
        • підтримує якнайшвидше запрошення України до членства в НАТО та поступальне просування процесу її вступу до Європейського союзу;
          • наголошує, що підтримка Латвією євроатлантичної інтеграції України ґрунтується на переконаності в тому, що стабільна Україна є необхідною умовою для довгострокової безпеки в Європі та Латвії.
            • підкреслює потенційний внесок інтеграції України до НАТО у зміцненні можливостей альянсу зі стримування та оборони. Україна — це держава, яка своєю активною боротьбою з агресією сприяє безпеці та інших країн регіону;
              • закликає країни-члени Альянсу активно просувати процес запрошення України та наголосити на цьому саміті НАТО цього року.

                Нагадаємо

                Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Гаазі та зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу та європейськими лідерами. Участь Зеленського відбудеться зі змінами у дипломатичному званні для уникнення незручних зустрічей з Трампом.

                Гаагу перетворюють на фортецю напередодні саміту НАТО: безпрецедентні заходи безпеки - Associated Press19.06.25, 21:13 • 6916 переглядiв

                Віта Зеленецька

                Віта Зеленецька

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