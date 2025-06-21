Сейм Латвії ухвалив заяву про якнайшвидше запрошення України до НАТО

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня у нідерландському місті Гаага, Сейм Латвії затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до Альянсу. Про це інформує видання Delfi, передає УНН.

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Зазначається, що запрошення України не означатиме негайного вступу, але дасть політично та морально значущий сигнал про чіткий шлях до Альянсу. Латвія також закликає союзників просувати цей процес і підкреслити це на саміті в Гаазі.

У документі Сейм посилається на висновки саміту НАТО, який проходив у Бухаресті у 2008 році, "коли засвідчили, що Україна стане країною-учасницею Альянсу" - йдеться у дописі.

Також є посилання й на рішення Вільнюського саміту, який відбувся в 2023 році, про відмову від Плану дій щодо членства як попередньої умови для євроатлантичної інтеграції України. А у 2024-му у Вашингтоні був підтверджений "курс України на незворотний шлях до членства в НАТО".

Крім того, у документі йдеться й про угоду між Латвією та Україною, підписану в квітні 2024, яка передбачає практичну й політичну підтримку, включаючи процес євроатлантичної інтеграції.

З огляду на всі ці обставини Сейм Латвійської Республіки:

констатує, що Україна є тісним партнером НАТО зі співробітництва, бере участь у навчаннях альянсу, обмін інформацією та співробітництві у сфері оборони;

беручи до уваги боротьбу України проти російської агресії, висловлює впевненість у тому, що вступ України до НАТО зробить довгостроковий внесок у зміцнення безпеки та стабільності в Європі та трансатлантичному просторі. Прагнення України приєднатися до НАТО - це її стратегічний вибір, спрямований на стійку безпеку та зміцнення міжнародного порядку відповідно до геополітичної ситуації. Жодна третя держава не має права позбавляти Україну цього стратегічного вибору;

наголошує, що запрошення України не означає негайного вступу, але дає політично та морально значущий сигнал про ясний шлях до альянсу, починаючи прозорий та поступовий процес інтеграції відповідно до одностайної позиції союзників;

підтримує якнайшвидше запрошення України до членства в НАТО та поступальне просування процесу її вступу до Європейського союзу;

наголошує, що підтримка Латвією євроатлантичної інтеграції України ґрунтується на переконаності в тому, що стабільна Україна є необхідною умовою для довгострокової безпеки в Європі та Латвії.

підкреслює потенційний внесок інтеграції України до НАТО у зміцненні можливостей альянсу зі стримування та оборони. Україна — це держава, яка своєю активною боротьбою з агресією сприяє безпеці та інших країн регіону;

закликає країни-члени Альянсу активно просувати процес запрошення України та наголосити на цьому саміті НАТО цього року.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Гаазі та зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу та європейськими лідерами. Участь Зеленського відбудеться зі змінами у дипломатичному званні для уникнення незручних зустрічей з Трампом.

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