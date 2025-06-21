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Сейм Латвии принял заявление о скорейшем приглашении Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Сейм Латвии утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в НАТО в преддверии саммита в Гааге. Приглашение Украины в Альянс станет значимым сигналом о ее четком пути к членству.

Сейм Латвии принял заявление о скорейшем приглашении Украины в НАТО

Накануне саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в нидерландском городе Гаага, Сейм Латвии утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в Альянс. Об этом информирует издание Delfi, передает УНН.

Детали

Отмечается, что приглашение Украины не будет означать немедленного вступления, но даст политически и морально значимый сигнал о четком пути в Альянс. Латвия также призывает союзников продвигать этот процесс и подчеркнуть это на саммите в Гааге.

В документе Сейм ссылается на выводы саммита НАТО, который проходил в Бухаресте в 2008 году, "когда засвидетельствовали, что Украина станет страной-участницей Альянса"

- говорится в сообщении.

Также есть ссылки и на решение Вильнюсского саммита, который состоялся в 2023 году, об отказе от Плана действий по членству как предварительного условия для евроатлантической интеграции Украины. А в 2024-м в Вашингтоне был подтвержден "курс Украины на необратимый путь к членству в НАТО".

Кроме того, в документе говорится и о соглашении между Латвией и Украиной, подписанном в апреле 2024, которое предусматривает практическую и политическую поддержку, включая процесс евроатлантической интеграции.

Учитывая все эти обстоятельства Сейм Латвийской Республики:

  • констатирует, что Украина является тесным партнером НАТО по сотрудничеству, участвует в учениях альянса, обмене информацией и сотрудничестве в сфере обороны;
    • принимая во внимание борьбу Украины против российской агрессии, выражает уверенность в том, что вступление Украины в НАТО внесет долгосрочный вклад в укрепление безопасности и стабильности в Европе и трансатлантическом пространстве. Стремление Украины присоединиться к НАТО - это ее стратегический выбор, направленный на устойчивую безопасность и укрепление международного порядка в соответствии с геополитической ситуацией. Ни одно третье государство не имеет права лишать Украину этого стратегического выбора;
      • подчеркивает, что приглашение Украины не означает немедленного вступления, но дает политически и морально значимый сигнал о ясном пути в альянс, начиная прозрачный и постепенный процесс интеграции в соответствии с единогласной позицией союзников;
        • поддерживает скорейшее приглашение Украины к членству в НАТО и поступательное продвижение процесса ее вступления в Европейский союз;
          • подчеркивает, что поддержка Латвией евроатлантической интеграции Украины основывается на убежденности в том, что стабильная Украина является необходимым условием для долгосрочной безопасности в Европе и Латвии.
            • подчеркивает потенциальный вклад интеграции Украины в НАТО в укреплении возможностей альянса по сдерживанию и обороне. Украина — это государство, которое своей активной борьбой с агрессией способствует безопасности и других стран региона;
              • призывает страны-члены Альянса активно продвигать процесс приглашения Украины и отметить это на саммите НАТО в этом году.

                Напомним

                Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Гааге и встретится с генеральным секретарем Альянса и европейскими лидерами. Участие Зеленского состоится с изменениями в дипломатическом звании для избежания неудобных встреч с Трампом.

                Гаага готовится к саммиту НАТО, превращаясь в крепость: беспрецедентные меры безопасности - Associated Press19.06.25, 21:13 • 6906 просмотров

                Вита Зеленецкая

                Вита Зеленецкая

                политика
                Латвия
                НАТО
                Гаага
                Вашингтон
                Вильнюс
                Бухарест
                Владимир Зеленский
                Украина
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