Після саміту НАТО у Гаазі може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та європейськими лідерами. Про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х, пише УНН.

Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО - повідомив Йозвяк.

Доповнення

Президента України Володимира Зеленського запрошено, але з запровадженням змін у дипломатичному званні. Такі заходи вжиті для того, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом.

Джерело в Офісі президента підтвердило, що Зеленський особисто візьме участь у саміті. Президент України також буде присутній на вечері, яку влаштує король Нідерландів у вівторок увечері.

Також повідомляється, що тексті саміту росію, як і раніше, буде названо "прямою загрозою". При цьому не будуть повторюватися попередні заяви про те, що Україна має "незворотний шлях" до членства в Альянсі.

Міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО під час саміту Альянсу в Гаазі, який відбудеться наступного тижня.

Саміт НАТО в Гаазі триватиме лише дві з половиною години через бажання Трампа скоротити зустрічі. Зеленського запросили, але з дипломатичним пониженням статусу для уникнення зустрічей з Трампом.