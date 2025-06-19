Зеленский встретится с европейскими лидерами после саммита НАТО в Гааге - СМИ

После саммита НАТО в Гааге может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и европейскими лидерами. Об этом сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети Х, пишет УНН.

Хотя на следующей неделе на саммите НАТО не состоится официальной встречи Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, планируется встреча с Зеленским, Рютте и другими европейскими лидерами в Гааге непосредственно после саммита НАТО. - сообщил Йозвяк.

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Президент Украины Владимир Зеленский приглашен, но с введением изменений в дипломатическом звании. Такие меры приняты для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с Трампом.

Источник в Офисе президента подтвердил, что Зеленский лично примет участие в саммите. Президент Украины также будет присутствовать на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.

Также сообщается, что в текстах саммита Россия, как и прежде, будет названа "прямой угрозой". При этом не будут повторяться предыдущие заявления о том, что Украина имеет "необратимый путь" к членству в Альянсе.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашения к вступлению в НАТО во время саммита Альянса в Гааге, который состоится на следующей неделе.

Саммит НАТО в Гааге продлится всего два с половиной часа из-за желания Трампа сократить встречи. Зеленскому пригласили, но с дипломатическим понижением статуса во избежание встреч с Трампом.