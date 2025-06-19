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Гаага готовится к саммиту НАТО, превращаясь в крепость: беспрецедентные меры безопасности - Associated Press

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В Гааге началась масштабная операция "Оранжевый Щит" для обеспечения безопасности саммита НАТО. Задействовано 27 тысяч полицейских и 10 тысяч военных, перекрыты улицы и ограничено движение.

Гаага готовится к саммиту НАТО, превращаясь в крепость: беспрецедентные меры безопасности - Associated Press

В Гааге стартовала масштабная операция безопасности под кодовым названием Orange Shield. Ее запустили в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится 24–25 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

Детали

К обеспечению порядка привлекут беспрецедентное количество силовиков: примерно 27 тысяч правоохранителей, что составляет почти половину всей полиции страны, а также более 10 тысяч военных.

Улицы вокруг места проведения мероприятия уже частично перекрыты. Там устанавливают временные баррикады и ограждения, а парковка в центре Гааги строго запрещена. Офисным работникам рекомендовали работать дистанционно, а движение общественного транспорта существенно ограничат и перенаправят.

Военная полиция будет сопровождать иностранные делегации — от аэропортов до отелей — по отдельным автодорогам, которые временно будут перекрываться. Безопасность в небе будут обеспечивать истребители F-35 и вертолеты, в море — фрегаты, а на земле — саперы и зенитные системы, которые будут работать в режиме повышенной боевой готовности.

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Для контроля ситуации с воздуха будут использовать дроны, взамен любые полеты гражданских беспилотников в пределах зоны саммита — под строгим запретом.

Отдельное внимание уделят киберзащите — правительство страны принимает меры для противодействия возможным кибератакам, хотя деталей этих действий не разглашают.

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Ожидаются также акции протеста. В городе уже анонсировано несколько демонстраций, в том числе и попытка заблокировать ключевую автомагистраль к Гааге. В связи с этим патрулирование усилят на улицах и подъездах к столице.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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