Гаагу перетворюють на фортецю напередодні саміту НАТО: безпрецедентні заходи безпеки - Associated Press

У Гаазі стартувала масштабна операція безпеки під кодовою назвою Orange Shield. Її запустили у межах підготовки до саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.

Деталі

До забезпечення порядку залучать безпрецедентну кількість силовиків: приблизно 27 тисяч правоохоронців, що становить майже половину всієї поліції країни, а також понад 10 тисяч військових.

Вулиці навколо місця проведення заходу вже частково перекриті. Там встановлюють тимчасові барикади й огорожі, а паркування в центрі Гааги суворо заборонене. Офісним працівникам рекомендували працювати дистанційно, а рух громадського транспорту суттєво обмежать і перенаправлять.

Військова поліція супроводжуватиме іноземні делегації - від аеропортів до готелів - окремими автошляхами, які тимчасово перекриватимуться. Безпеку в небі забезпечуватимуть винищувачі F-35 і гелікоптери, у морі - фрегати, а на землі - сапери та зенітні системи, що працюватимуть у режимі підвищеної бойової готовності.

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Для контролю ситуації з повітря використовуватимуть дрони, натомість будь-які польоти цивільних безпілотників у межах зони саміту - під суворою забороною.

Окрему увагу приділять кіберзахисту - уряд країни вживає заходів для протидії можливим кібератакам, хоча деталей цих дій не розголошують.

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Очікуються також на акції протесту. У місті вже анонсовано кілька демонстрацій, зокрема й спробу заблокувати ключову автомагістраль до Гааги. У зв’язку з цим патрулювання посилять на вулицях і під'їздах до столиці.

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