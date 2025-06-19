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Гаагу перетворюють на фортецю напередодні саміту НАТО: безпрецедентні заходи безпеки - Associated Press

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

У Гаазі розпочалася масштабна операція "Помаранчевий Щит" для забезпечення безпеки саміту НАТО. Задіяно 27 тисяч поліцейських та 10 тисяч військових, перекрито вулиці та обмежено рух.

Гаагу перетворюють на фортецю напередодні саміту НАТО: безпрецедентні заходи безпеки - Associated Press

У Гаазі стартувала масштабна операція безпеки під кодовою назвою Orange Shield. Її запустили у межах підготовки до саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.

Деталі

До забезпечення порядку залучать безпрецедентну кількість силовиків: приблизно 27 тисяч правоохоронців, що становить майже половину всієї поліції країни, а також понад 10 тисяч військових.

Вулиці навколо місця проведення заходу вже частково перекриті. Там встановлюють тимчасові барикади й огорожі, а паркування в центрі Гааги суворо заборонене. Офісним працівникам рекомендували працювати дистанційно, а рух громадського транспорту суттєво обмежать і перенаправлять.

Військова поліція супроводжуватиме іноземні делегації - від аеропортів до готелів - окремими автошляхами, які тимчасово перекриватимуться. Безпеку в небі забезпечуватимуть винищувачі F-35 і гелікоптери, у морі - фрегати, а на землі - сапери та зенітні системи, що працюватимуть у режимі підвищеної бойової готовності.

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Для контролю ситуації з повітря використовуватимуть дрони, натомість будь-які польоти цивільних безпілотників у межах зони саміту - під суворою забороною.

Окрему увагу приділять кіберзахисту - уряд країни вживає заходів для протидії можливим кібератакам, хоча деталей цих дій не розголошують.

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Очікуються також на акції протесту. У місті вже анонсовано кілька демонстрацій, зокрема й спробу заблокувати ключову автомагістраль до Гааги. У зв’язку з цим патрулювання посилять на вулицях і під'їздах до столиці.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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