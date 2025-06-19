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Рютте скоротить штат НАТО - Politico

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ініціює масштабну реструктуризацію, скорочуючи робочі місця у штаб-квартирі в Брюсселі. Мета - оптимізація діяльності та підвищення ефективності альянсу на тлі геополітичних викликів.

Рютте скоротить штат НАТО - Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте скорочує робочі місця у найпотужнішому військовому альянсі світу в межах масштабної реструктуризації, з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Рютте, який обійняв посаду очільника НАТО в жовтні минулого року, планує ліквідувати два підрозділи і скоротити десятки посад у штаб-квартирі в Брюсселі", - пише видання з посиланням на трьох нинішніх чиновників НАТО і одного колишнього високопосадовця.

"Він фактично застосовує до НАТО дії DOGE", - сказав один чиновник альянсу, маючи на увазі радикальне скорочення федерального уряду США спеціальним департаментом DOGE під керівництвом Ілона Маска на початку цього року.

Реорганізація, про яку раніше не повідомлялося, відбувається на тлі побоювань, що скептично налаштований до НАТО президент США Дональд Трамп може одного разу вийти з військового альянсу, і напередодні вирішального саміту, який розпочнеться у вівторок у Гаазі і на якому американський лідер має бути присутнім.

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Реформи також відбуваються на складному геополітичному та оборонному тлі, коли війни стрясають Україну та Близький Схід, а адміністрація Трампа неодноразово попереджала, що США можуть відійти на другий план у майбутньому, коли йдеться про безпеку Європи.

Коли Рютте прийняв кермо влади від Єнса Столтенберга минулого року після десятирічного перебування останнього при владі, він використав свою інавгураційну промову, щоб оголосити, що є "робота, яку потрібно зробити" для покращення НАТО. "Моя робота - гарантувати, що… ми продовжимо адаптувати наш альянс до більш складного світу", - сказав він.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів не гаяв часу на реструктуризацію бюрократії альянсу.

За останні місяці він провів дві внутрішні наради з персоналом, щоб оголосити про хвилю змін, включаючи скорочення міжнародних підрозділів НАТО з восьми до шести. Підрозділами, які підлягають скороченню, є Відділ публічної дипломатії, який виконує функції пресслужби НАТО, та Відділ виконавчого управління, кадровий відділ альянсу.

Їхні функції значною мірою будуть поглинені іншими відділами. Але почади помічників генерального секретаря - начальники відділів, які призначає генеральний секретар за участю країн-членів альянсу - просто припинять своє існування, підтвердив виданню один чиновник із прямими знаннями.

Десятки посад зрештою буде скорочено в межах реорганізації, сказав інший чиновник, додавши, що скорочення "не здаються значними", і персонал також буде найнятий.

"Це те, що відбувається, коли у вас новий генеральний секретар", - сказав колишній високопосадовець НАТО, коли його запитали про плани Рютте щодо реструктуризації альянсу.

Колишній високопосадовець сказав, що реформа Рютте не була такою безрозсудною, як сумнозвісна ініціатива Маска щодо Департаменту ефективності уряду США, у результаті якої американські федеральні службовці були звільнені, а американські агенції закриті практично без попередження, хоча в багатьох випадках співробітники зрештою були найняті назад.

"Це роблять люди всередині, які дійсно розуміють пріоритети, існуючі структури та процеси, - сказав чиновник. - Тож це набагато більш довгостроковий, обдуманий процес, ніж DOGE".

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Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі, в ній працює близько 4000 осіб, включаючи близько 1500 міжнародних співробітників, за яких відповідає Рютте.

Багато хто з них є тимчасовими працівниками або "тимчасовиками" - часто це молоді, молодші співробітники з короткими контрактами на шість місяців. Двоє нинішніх чиновників повідомили, що спостерігається помітне зрушення у бік скорочення кількості тимчасових посад та перетворення більшої кількості посад на постійні.

"Важко досягти послідовності, якщо ви постійно переходите від тимчасової посади до тимчасової", - сказав колишній високопосадовець НАТО, додавши, що обговорення про зменшення залежності від короткострокових співробітників з високою плинністю кадрів почалися ще до Рютте.

Рютте, якого називають "шептуном Трампа" за його здатність зачаровувати непередбачуваного президента США, витратить наступні три з половиною роки, намагаючись переконатися, що Трамп не вийде з альянсу, як він неодноразово погрожував зробити, зауважує видання.

Частиною виступу Рютте перед Трампом та іншими союзниками наступного тижня буде те, що він може зробити НАТО більш ефективним та використовувати його ресурси "мудро та економно", сказав доцент VUB та старший науковий співробітник Egmont Александр Маттелаєр.

Генеральний секретар, схоже, здійснював свої скорочення "у тісній співпраці" зі США, додав Маттелаєр.

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Хоча реформи є "скоріше символічними заходами" і навряд чи вивільнять багато грошей, вони відображають дискусії між країнами НАТО про те, "скільки євро і доларів вкладати в цивільний бюджет, а скільки вкладати у військовий бюджет".

Виступаючи від імені альянсу, високопосадовець НАТО, відповідаючи на запитання про скорочення персоналу, сказав: "Генеральний секретар Рютте відданий ефективному та дієвому НАТО" і "почав реорганізацію для оптимізації діяльності штаб-квартири НАТО".

"Процес реорганізації, який включає внесок персоналу та був схвалений союзниками, триває", - додав представник.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Ілон Маск
Брюссельський столичний регіон
Єнс Столтенберг
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