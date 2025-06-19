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Рютте сократит штат НАТО - Politico

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюттер инициирует масштабную реструктуризацию, сокращая рабочие места в штаб-квартире в Брюсселе. Цель - оптимизация деятельности и повышение эффективности альянса на фоне геополитических вызовов.

Рютте сократит штат НАТО - Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сокращает рабочие места в самом мощном военном альянсе мира в рамках масштабной реструктуризации, ссылаясь на источники, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Рютте, занявший пост главы НАТО в октябре прошлого года, планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе", — пишет издание со ссылкой на трех нынешних чиновников НАТО и одного бывшего высокопоставленного чиновника.

"Он фактически применяет к НАТО действия DOGE", — сказал один чиновник альянса, имея в виду радикальное сокращение федерального правительства США специальным департаментом DOGE под руководством Илона Маска в начале этого года.

Реорганизация, о которой ранее не сообщалось, происходит на фоне опасений, что скептически настроенный к НАТО президент США Дональд Трамп может однажды выйти из военного альянса, и накануне решающего саммита, который начнется во вторник в Гааге и на котором американский лидер, как ожидается, будет присутствовать.

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Реформы также происходят на сложном геополитическом и оборонном фоне, когда войны сотрясают Украину и Ближний Восток, а администрация Трампа неоднократно предупреждала, что США могут отойти на второй план в будущем, когда речь заходит о безопасности Европы.

Когда Рютте принял бразды правления у Йенса Столтенберга в прошлом году после десятилетнего пребывания последнего у власти, он использовал свою инаугурационную речь, чтобы заявить, что есть "работа, которую нужно сделать", для улучшения НАТО. "Моя работа — гарантировать, что… мы продолжим адаптировать наш альянс к более сложному миру", — сказал он.

Бывший премьер-министр Нидерландов не терял времени на реструктуризацию бюрократии альянса.

За последние месяцы он провел два внутренних совещания с персоналом, чтобы объявить о волне изменений, включая сокращение международных подразделений НАТО с восьми до шести. Подразделениями, которые подлежат сокращению, являются Отдел публичной дипломатии, который выполняет функции пресс-службы НАТО, и Отдел исполнительного управления, кадровый отдел альянса.

Их функции в значительной степени будут поглощены другими отделами. Но должности помощников генерального секретаря — начальники отделов, назначаемые генеральным секретарем с участием стран-членов альянса — просто прекратят свое существование, подтвердил изданию один чиновник, имеющий прямые сведения.

Десятки должностей в конечном итоге будут сокращены в рамках реорганизации, сказал другой чиновник, добавив, что сокращения "не кажутся значительными", и персонал также будет нанят.

"Это то, что происходит, когда у вас новый генеральный секретарь", — сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, когда его спросили о планах Рютте по реструктуризации альянса.

Бывший высокопоставленный чиновник сказал, что реформа Рютте не была такой безрассудной, как печально известная инициатива Маска по Департаменту эффективности правительства США, в результате которой американские федеральные служащие были уволены, а американские агентства закрыты практически без предупреждения, хотя во многих случаях сотрудники в конечном итоге были наняты обратно.

"Это делают люди внутри, которые действительно понимают приоритеты, существующие структуры и процессы, — сказал чиновник. — Так что это гораздо более долгосрочный, продуманный процесс, чем DOGE".

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Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, в ней работает около 4000 человек, включая около 1500 международных сотрудников, за которых отвечает Рютте.

Многие из них являются временными работниками или "временщиками" — часто это молодые, младшие сотрудники с краткими контрактами на шесть месяцев. Двое нынешних чиновников сообщили, что наблюдается заметный сдвиг в сторону сокращения количества временных должностей и преобразования большего числа должностей в постоянные.

"Трудно достичь последовательности, если вы постоянно переходите от временной должности к временной", — сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, добавив, что обсуждения о снижении зависимости от краткосрочных сотрудников с высокой текучестью кадров начались еще до Рютте.

Рютте, которого называют "шептуном Трампа" за его способность очаровывать непредсказуемого президента США, проведет следующие три с половиной года, пытаясь убедиться, что Трамп не выйдет из альянса, как он неоднократно угрожал сделать, отмечает издание.

Частью выступления Рютте перед Трампом и другими союзниками на следующей неделе будет то, что он может сделать НАТО более эффективным и использовать его ресурсы "мудро и экономно", сказал доцент VUB и старший научный сотрудник Egmont Александр Маттелаер.

Генеральный секретарь, похоже, осуществлял свои сокращения "в тесном сотрудничестве" с США, добавил Маттелаер.

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Хотя реформы являются "скорее символическими мерами" и вряд ли высвободят много денег, они отражают дискуссии между странами НАТО о том, "сколько евро и долларов вкладывать в гражданский бюджет, а сколько вкладывать в военный бюджет".

Выступая от имени альянса, высокопоставленный чиновник НАТО, отвечая на вопросы о сокращении персонала, сказал: "Генеральный секретарь Рютте предан эффективному и действенному НАТО" и "начал реорганизацию для оптимизации деятельности штаб-квартиры НАТО".

"Процесс реорганизации, который включает вклад персонала и был одобрен союзниками, продолжается", — добавил представитель.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Элон Маск
Брюссель
Йенс Столтенберг
Европа
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина
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