США хотят, чтобы азиатские союзники тратили 5% ВВП на оборону

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявила, что ее азиатские союзники, включая Южную Корею, должны тратить до 5% своего ВВП на национальную оборону. Об этом пишет УНН со ссылкой на корейское издание The Dong-a Ilbo.

Детали

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл в письменном ответе на запросы The Dong-A Ilbo заявил, что стандарты альянса для союзников США в Европе и Азии пересматриваются. Министр обороны США Пит Хэгсет заявил на слушаниях по бюджету в Сенате 18 июня и на диалоге Шангри-Ла, что союзники должны увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Издание пишет, что стремление увеличить оборонные бюджеты может вызвать споры, поскольку это может быть связано с потенциальной корректировкой американского военного присутствия в Южной Корее на фоне усилий по сдерживанию Китая.

По мнению аналитиков издания, это сообщение может предусматривать, что Южная Корея должна взять на себя большую часть собственных расходов на оборону для защиты от Северной Кореи.

На саммите "Диалог Шангри-Ла" 31 мая Хэгсет заявил, что азиатские союзники должны немедленно увеличить расходы на оборону, чтобы противодействовать реальной и неминуемой угрозе со стороны Китая. Он также заявил на слушаниях в Сенате, что ожидает, что союзники обязутся во время саммита НАТО, запланированного на следующую неделю, тратить 5% ВВП на оборону и связанные с ней инвестиции.

Оборонный бюджет Южной Кореи на 2025 год составляет около 61,2 триллиона корейских вон, что эквивалентно 2,39 процента ее номинального ВВП в 2024 году. Чтобы достичь целевого показателя в 5%, расходы на оборону должны превысить 130 триллионов вон уже в 2026 году, что потенциально может привести к сокращению таких важных программ, как социальное обеспечение и образование, пишет издание.

Некоторые предполагают, что президент Трамп может непосредственно призвать Южную Корею увеличить расходы на оборону на саммите НАТО, который начнется 24 июня в Гааге. Сообщается, что администрация президента Южной Кореи рассматривает возможность направления президента Ли Дже Мёна на саммит на фоне того, как работает над переносом саммита Южная Корея-США. Высокопоставленный корейский чиновник заявил, что давление по увеличению расходов на оборону касается всех союзников, и правительство тщательно взвешивает, как реагировать.

Financial Times в пятницу сообщила, что Япония отменила ежегодную встречу высокого уровня с ключевым союзником Соединенных Штатов после того, как администрация Трампа потребовала от нее больше расходов на оборону.

Ожидалось, что госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны США Пит Хэгсет встретятся с японскими коллегами 1 июля в Вашингтоне для ежегодных переговоров по вопросам безопасности 2+2.

Токио отменил встречу после того, как США попросили Японию увеличить расходы на оборону до 3,5% валового внутреннего продукта, что превышает предыдущий запрос в 3%, сообщает газета со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом.

Японская газета Nikkei также сообщила в субботу, что администрация президента Дональда Трампа хочет от своих азиатских союзников, включая Японию, чтобы они тратили 5% ВВП на оборону.

Чиновник министерства иностранных дел Японии, пожелавший остаться неназванным, сказал агентству Reuters в субботу, что Япония и США никогда не обсуждали целевых показателей в 3,5% или 5% в отношении расходов на оборону. Чиновник также сказал, что не имеет информации о сообщении FT.

По его словам, в целом трудно координировать такие четырехсторонние встречи, особенно потому, что Хэгсет занят кризисом на Ближнем Востоке.

Представитель США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Reuters, что Япония "отложила" переговоры в решении, принятом несколько недель назад. Причину чиновник не назвал. Негосударственный источник, знакомый с этой проблемой, сообщил, что он также слышал, что Япония вышла из встречи, но не слышал о причине этого.

Выход Японии из встречи в формате 2+2 произошел накануне встречи возглавляемого США альянса НАТО в Европе на следующей неделе, на которой, как ожидается, Трамп выдвинет свое требование к европейским союзникам увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Дополнение

Испания, по сообщениям, блокирует новое соглашение НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, которое требует Дональд Трамп. Премьер-министр Испании Педро Санчес считает обязательство "неразумным и контрпродуктивным", что вызвало гнев других членов Альянса.