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США хочуть, щоб азійські союзники витрачали 5% ВВП на оборону - ЗМІ

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Адміністрація Трампа вимагає від азійських союзників, включаючи Південну Корею, витрачати до 5% ВВП на оборону. Це може призвести до значного збільшення оборонних бюджетів та суперечок з питань їх військової присутності.

США хочуть, щоб азійські союзники витрачали 5% ВВП на оборону - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила, що її азійські союзники, включаючи Південну Корею, повинні витрачати до 5% свого ВВП на національну оборону. Про це пише УНН з посиланням на корейське видання The Dong-a Ilbo.

Деталі

Головний речник Пентагону Шон Парнелл у письмовій відповіді на запити The Dong-A Ilbo заявив, що стандарти альянсу для союзників США в Європі та Азії переглядаються. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив на слуханнях щодо бюджету в Сенаті 18 червня та на діалозі Шангрі-Ла, що союзники повинні збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП.

Видання пише, що прагнення збільшити оборонні бюджети може викликати суперечки, оскільки це може бути пов'язано з потенційним коригуванням американської військової присутності у Південній Кореї на тлі зусиль щодо стримування Китаю.

На думку аналітиків видання, це повідомлення може передбачати, що Південна Корея повинна взяти на себе більшу частину власних витрат на оборону для захисту від Північної Кореї.

На саміті "Діалог Шангрі-Ла" 31 травня Гегсет заявив, що азійські союзники мають негайно збільшити витрати на оборону, щоб протидіяти реальній та неминучій загрозі з боку Китаю. Він також заявив на слуханнях у Сенаті, що очікує, що союзники зобов'яжуться під час саміту НАТО, запланованого на наступний тиждень, витрачати 5% ВВП на оборону та пов'язані з нею інвестиції.

Оборонний бюджет Південної Кореї на 2025 рік становить близько 61,2 трильйона корейських вон, що еквівалентно 2,39 відсотка її номінального ВВП у 2024 році. Щоб досягти цільового показника в 5%, витрати на оборону повинні перевищити 130 трильйонів вон вже у 2026 році, що потенційно може призвести до скорочення таких важливих програм, як соціальне забезпечення та освіта, пише видання.

Дехто припускає, що президент Трамп може безпосередньо закликати Південну Корею збільшити витрати на оборону на саміті НАТО, який розпочнеться 24 червня в Гаазі. Повідомляється, що адміністрація президента Південної Кореї розглядає можливість направлення президента Лі Дже Мьона на саміт, на тлі того, як працює над перенесенням саміту Південна Корея-США. Високопоставлений корейський чиновник заявив, що тиск щодо збільшення витрат на оборону стосується всіх союзників, і уряд ретельно зважує, як реагувати.

Financial Times у п'ятницю повідомила, що Японія скасувала щорічну зустріч високого рівня з ключовим союзником Сполучених Штатів після того, як адміністрація Трампа вимагала від неї більше витрат на оборону. 

Очікувалося, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони США Піт Гегсет зустрінуться з японськими колегами 1 липня у Вашингтоні для щорічних переговорів з питань безпеки 2+2.

Токіо скасувало зустріч після того, як США попросили Японію збільшити витрати на оборону до 3,5% валового внутрішнього продукту, що перевищує попередній запит у 3%, повідомляє газета з посиланням на неназвані джерела, знайомі з цим питанням.

Японська газета Nikkei також повідомила в суботу, що адміністрація президента Дональда Трампа хоче від своїх азійських союзників, включаючи Японію, щоб вони витрачали 5% ВВП на оборону.

Чиновник міністерства закордонних справ Японії, який побажав залишитися неназваним, сказав агентству Reuters у суботу, що Японія та США ніколи не обговорювали цільових показників у 3,5% або 5% щодо витрат на оборону. Чиновник також сказав, що не має інформації про повідомлення FT.

За його словами, загалом важко координувати такі чотиристоронні зустрічі, особливо тому, що Гегсет зайнятий кризою на Близькому Сході.

Представник США, який побажав залишитися невідомим, повідомив Reuters, що Японія "відклала" переговори в рішенні, ухваленому кілька тижнів тому. Причину чиновник не назвав. Неурядове джерело, знайоме з цією проблемою, повідомило, що він також чув, що Японія вийшла з зустрічі, але не чув про причину цього.

Вихід Японії із зустрічі у форматі 2+2 стався напередодні зустрічі очолюваного США альянсу НАТО в Європі наступного тижня, на якій, як очікується, Трамп висуне свою вимогу до європейських союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Доповнення

Іспанія, за повідомленнями, блокує нову угоду НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, яку вимагає Дональд Трамп. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає зобов'язання "нерозумним і контрпродуктивним", що викликало гнів інших членів Альянсу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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