НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности

В городе Гаага, Нидерланды, 24-25 июня состоится саммит стран Североатлантического Альянса, на котором ожидается, что государства-члены согласуют новый оборонный бюджет в размере 5% ВВП. Где будет проходить эта встреча, каков запланирован порядок дня и насколько серьезны принятые меры безопасности, рассказывает УНН.

Здание, в котором пройдет саммит НАТО

Местом проведения саммита являются конференц-центр и театр рядом со зданием, где когда-то размещался трибунал ООН по вопросам бывшей Югославии, где лидер боснийских сербов Радован Караджич, его военный командующий Ратко Младич и другие были осуждены за военные преступления.

Место проведения также находится вблизи штаб-квартиры лауреата Нобелевской премии мира, Организации по запрещению химического оружия и правоохранительных органов Европейского Союза по вопросам сотрудничества в области судебной деятельности.

Расходы НАТО и Украина на повестке дня

Associated press сообщает, что во вторник вечером лидеры стран НАТО планируют поужинать с королем Нидерландов Виллемом-Александром в его дворце. На следующий день состоится встреча, на которой, как ожидается, они согласуют новый целевой показатель расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Пока лидеры будут обедать с голландской королевской семьей, министры иностранных дел и обороны стран НАТО проведут встречи в месте проведения саммита, чтобы обсудить вопросы, включая войну России в Украине.

Когда главы правительств встретятся в среду, они будут стремиться к договоренности об увеличении военных расходов, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на том, что Европа должна заботиться о собственной безопасности, тогда как Вашингтон сосредотачивается на Китае, Ближнем Востоке и собственных границах.

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Главные вызовы саммита

Величайшим вызовом является убедить всех членов Альянса в достижении целевого показателя 5% основных военных расходов. Испания, имеющая самые низкие военные расходы в Альянсе, еще до саммита заявила, что хочет исключения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет Reuters.

Затраты в размере 5% были бы непропорциональными и ненужными. Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои инвестиции в оборону, но мы не будем этого делать - сказал Санчес в обращении по национальному телевидению.

Он добавил, что Испания может выполнить все свои обязательства перед НАТО по персоналу и оборудованию, расходуя лишь 2,1% своего ВВП.

DW пишет, что другие страны, такие как Италия, требуют больше времени, чем предложенные семь лет, для выполнения обязательства. Многие члены НАТО готовы тратить больше, но отказываются брать на себя обязательства по ежегодным планам — своеобразного механизма контроля — также предложенного генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Заседание Совета "Украина-НАТО" не состоится

Politico пишет, что заседание Совета "Украина-НАТО" на саммите Альянса в Гааге на уровне лидеров не запланировано.

Отмечается, что пока неизвестно, примет ли участие в саммите Президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный лишь на открытый ужин во вторник.

Заседания Совета "Украина-НАТО" в Гааге не будет. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такую сессию, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог завершить, как он обещал во время прошлогодней кампании - говорится в статье.

Самая масштабная в истории Нидерландов операция по безопасности

Associated press пишет, что в рамках крупнейшей в истории Нидерландов операции по безопасности власти блокируют некоторые города, перекрывают дороги и закрывают воздушное пространство. Временные баррикады и металлические сетчатые ограждения вокруг места проведения саммита НАТО – это лишь часть мер, распространяющихся из Гааги.

Около 27 000 полицейских – примерно половина всех сил страны – будут дежурить вокруг саммита вместе с более чем 10 000 военнослужащих.

Военная полиция будет защищать делегации. Боевые фрегаты будут патрулировать Северное море, истребители F-35 и вертолеты Apache поднимутся в небо, а системы противовоздушной обороны будут в состоянии готовности. Саперные группы будут прочесывать место проведения на наличие взрывчатки.

Автомобили с лидерами будут передвигаться в сопровождении эскорта военной полиции вдоль закрытых автомагистралей из аэропортов к местам их проживания. Хотя гражданским беспилотникам запрещен полет в воздушном пространстве вокруг саммита и других ключевых мест, полицейские и военные беспилотники будут летать в небе над местом проведения саммита и другими местами сбора лидеров.

Обычные полицейские и сотрудники по борьбе с массовыми беспорядками также будут присутствовать на нескольких протестах, о которых уже было объявлено, включая попытку демонстрантов перекрыть главную автомагистраль в город.

Силы НАТО уже наблюдают за этим районом, вооруженные и наготове с военных вертолетов и с военных кораблей. Также задействованы военные самолеты F-35, готовые к развертыванию при необходимости. Они, в частности, следят за беспилотниками или другими малыми летательными аппаратами.

Кроме того, принимаются менее заметные, но не менее важные меры для обеспечения кибербезопасности.

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