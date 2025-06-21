Поездка на саммит НАТО не привязана к встрече с Трампом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом важной, но не единственной целью возможной поездки на саммит НАТО. Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

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"Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду", - отметил он, но добавил, что вероятность этого "велика".

Президент добавил, что этот вопрос он "решит накануне".

Зеленский подчеркнул, что украинская и американская команды остаются на связи. Сейчас обсуждается повестка дня различных встреч, различных форматов.

Напомним

Как ранее писал УНН после саммита НАТО в Гааге может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и европейскими лидерами.