Поїздка на саміт НАТО не прив'язана до зустрічі з Трампом - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можлива поїздка на саміт НАТО не прив'язана виключно до зустрічі з Дональдом Трампом. Він зазначив, що рішення про поїздку буде прийнято напередодні саміту, хоча ймовірність участі висока.
Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом важливою, але не єдиною метою можливої поїздки на саміт НАТО. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.
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"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду", - зазначив він, але додав, що ймовірність цього "велика".
Президент додав, що це питання він "вирішить напередодні".
Зеленськи підкреслив, що українська та американська команди залишаються на зв’язку. Зараз обговорюється порядок денний різних зустрічей, різних форматів.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН після саміту НАТО у Гаазі може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та європейськими лідерами.