Зеленський заявив, що рф може напасти на члена НАТО протягом п'яти років

росія може напасти на країну-члена НАТО протягом п'яти років для того, щоб перевірити Альянс. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив путін може напасти на країну НАТО протягом п'яти років, щоб перевірити Альянс.

Проте, коли його запитали, чи може росія напасти протягом кількох місяців, Зеленський сказав, що він "не вірить, що (путін – ред.) готовий".

Зеленський також заявив, що плани членів НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року є "дуже повільними", додавши: "Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, путін може мати значно більші можливості.

Сьогодні Україна його стримує, у нього немає часу на муштру армії - зазначив Зеленський.

Окрім того, Зеленський попередив, що російські солдати "всіх знищують і стирають з лиця землі на полі бою".

У будь-якому випадку (путіну – ред.) потрібна пауза, йому потрібно зняти санкції, йому потрібна навчена армія. І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія - наголосив Зеленський.

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Доповнення

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте заявляв, що росія може бути готова напасти на НАТО протягом п'яти років, і очікується, що лідери західного альянсу погодяться збільшити військові витрати до 5% ВВП цього місяця, щоб стримати загрозу.