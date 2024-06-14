путін бачить в паузі шанс наростити сили для подальших наступів: ЦПД про переговори з України з рф

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у відповідь на заяви президента рф владіміра путіна про готовність розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, заявив, що мова йде не про повне завершення війни, а про паузу, бо путін бачить в паузі шанс наростити сили для подальших наступів, передає УНН.

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Коли путін кричить про мир - він кричить про паузу, бо нарощування ВПК там не припиняється. І коли путін каже про "виведення українських військ" з буцімто його "нових суб‘єктів", маючи на увазі Запоріжжя, Херсонщину, Донецьку та Луганську області, то він хоче виставити на торг прикордоння Харківщини… хотів більше виставити, але його плани зірвали і на Харківщині, і наразі на Сумщині. Та все це - хвороба голови, бо ніяких торгів територіями з ним нема і не буде. Також всім зрозуміло, що він бачить в паузі шанс наростити сили для подальших наступів, які зараз і в умовах постійних боїв і втрат не виходить нарощувати так, як він хоче. Тому - неважливо, що говорить лідер китайської колонії, взагалі неважливо