путин видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений: ЦПД о переговорах по Украине с рф

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в ответ на заявления президента рф Владимира Путина о готовности начать переговоры по окончанию войны в Украине, заявил, что речь идет не о полном завершении войны, а о паузе, потому что путин видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений, передает УНН.

Детали

Когда путин кричит о мире - он кричит о паузе, потому что наращивание ВПК там не прекращается. И когда путин говорит о "выводе украинских войск" из якобы его "новых субъектов", имея в виду Запорожье, Херсонщину, Донецкую и Луганскую области, то он хочет выставить на торг приграничье Харьковщины... хотел больше выставить, но его планы сорвали и на Харьковщине, и сейчас на Сумщине. Но все это - болезнь головы, потому что никаких торгов территориями с ним нет и не будет. Также всем понятно, что он видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений, которые сейчас и в условиях постоянных боев и потерь не получается наращивать так, как он хочет. Поэтому - неважно, что говорит лидер китайской колонии, вообще неважно - написал Коваленко.

Напомним

Президент рф владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но киеву для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.