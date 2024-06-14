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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений: ЦПД о переговорах по Украине с рф

путин видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений: ЦПД о переговорах по Украине с рф

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 12:19  •  28208 просмотра

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Призыв Путина к переговорам - это уловка, чтобы приостановить войну и восстановить силы для дальнейшего наступления, а не стремление к миру, поскольку он требует от Украины уступить оккупированные территории.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в ответ на заявления президента рф Владимира Путина о готовности начать переговоры по окончанию войны в Украине, заявил, что речь идет не о полном завершении войны, а о паузе, потому что путин видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений, передает УНН.

Детали

Когда путин кричит о мире - он кричит о паузе, потому что наращивание ВПК там не прекращается. И когда путин говорит о "выводе украинских войск" из якобы его "новых субъектов", имея в виду Запорожье, Херсонщину, Донецкую и Луганскую области, то он хочет выставить на торг приграничье Харьковщины... хотел больше выставить, но его планы сорвали и на Харьковщине, и сейчас на Сумщине. Но все это - болезнь головы, потому что никаких торгов территориями с ним нет и не будет. Также всем понятно, что он видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений, которые сейчас и в условиях постоянных боев и потерь не получается наращивать так, как он хочет. Поэтому - неважно, что говорит лидер китайской колонии, вообще неважно

 - написал Коваленко.

Напомним

Президент рф владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но киеву для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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