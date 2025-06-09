росія може бути готова напасти на НАТО протягом п'яти років - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив про потребу у значному переозброєнні для стримування рф, яка може напасти на Альянс через 5 років. Лідери НАТО планують збільшити військові витрати до 5% ВВП.
росія може бути готова напасти на НАТО протягом п'яти років, і очікується, що лідери західного альянсу погодяться збільшити військові витрати до 5% ВВП цього місяця, щоб стримати загрозу. Про це заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Марк Рютте у своїй промові в Лондоні в понеділок заявив, що НАТО потребує "квантового стрибка в нашій колективній обороні", який включатиме значне переозброєння для стримування дедалі мілітаризованішої росії.
Це включатиме п'ятикратне збільшення протиповітряної оборони, тисячі додаткових танків і мільйони додаткових артилерійських снарядів для збільшення арсеналів і забезпечення того, щоб країни НАТО відповідали існуючим рівням російського виробництва.
Виступаючи в Chatham House після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Рютте сказав, дивлячись на саміт у Гаазі цього місяця: "Я очікую, що лідери союзників погодяться витрачати 5% ВВП на оборону". З них 3,5% ВВП становитимуть основні військові витрати.
"Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні", – наголосив Рютте, відображаючи переконання, що Кремль не демілітаризується, навіть якщо погодиться на припинення вогню і, зрештою, на мир з Києвом.
Додамо
Ці зауваження викликали негайну реакцію москви. дмитро пєсков, речник кремля, заявив, що НАТО "демонструє себе як інструмент агресії та конфронтації" цим новим планом.
Орбан заявив, що рф - не загроза для НАТО, бо "не може впоратись навіть з Україною"09.06.25, 14:27 • 3708 переглядiв
Західні військові планувальники вважають, що росія прагнутиме зберегти активну та досвідчену армію чисельністю понад 600 000 осіб, а також підтримувати витрати на оборону на рівні близько 6,5% ВВП країни, і матиме змогу загрожувати східному флангу НАТО менш ніж за півдесятиліття.
Під час своєї поїздки до Великої Британії Рютте відвідав Sheffield Forgemasters, націоналізованого сталеливарного заводу, що належить Міністерству оборони та виробляє складні компоненти для атомних підводних човнів, перш ніж зустрітися зі Стармером, а потім виступити з промовою.
"Військова машина путіна прискорюється": Рютте закликав збільшити спроможності ППО НАТО на 400%09.06.25, 21:49 • 1242 перегляди