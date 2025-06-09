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россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет - Рютте

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Генсек НАТО заявил о необходимости значительного перевооружения для сдерживания рф, которая может напасть на Альянс через 5 лет. Лидеры НАТО планируют увеличить военные расходы до 5% ВВП.

россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет - Рютте

россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет, и ожидается, что лидеры западного альянса согласятся увеличить военные расходы до 5% ВВП в этом месяце, чтобы сдержать угрозу. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Марк Рютте в своей речи в Лондоне в понедельник заявил, что НАТО нуждается в "квантовом скачке в нашей коллективной обороне", который будет включать значительное перевооружение для сдерживания все более милитаризованной россии.

Это будет включать пятикратное увеличение противовоздушной обороны, тысячи дополнительных танков и миллионы дополнительных артиллерийских снарядов для увеличения арсеналов и обеспечения того, чтобы страны НАТО соответствовали существующим уровням российского производства.

Выступая в Chatham House после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Рютте сказал, глядя на саммит в Гааге в этом месяце: "Я ожидаю, что лидеры союзников согласятся тратить 5% ВВП на оборону". Из них 3,5% ВВП составят основные военные расходы.

"Опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине", – подчеркнул Рютте, отражая убеждение, что Кремль не демилитаризуется, даже если согласится на прекращение огня и, в конце концов, на мир с Киевом.

Добавим

Эти замечания вызвали немедленную реакцию москвы. дмитрий песков, пресс-секретарь кремля, заявил, что НАТО "демонстрирует себя как инструмент агрессии и конфронтации" этим новым планом.

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Западные военные планировщики считают, что россия будет стремиться сохранить активную и опытную армию численностью более 600 000 человек, а также поддерживать расходы на оборону на уровне около 6,5% ВВП страны, и сможет угрожать восточному флангу НАТО менее чем за полдесятилетия.

Во время своей поездки в Великобританию Рютте посетил Sheffield Forgemasters, национализированный сталелитейный завод, принадлежащий Министерству обороны и производящий сложные компоненты для атомных подводных лодок, прежде чем встретиться со Стармером, а затем выступить с речью.

"Военная машина путина ускоряется": Рютте призвал увеличить возможности ПВО НАТО на 400%09.06.25, 21:49 • 1200 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Марк Рютте
Министерство обороны (Великобритания)
НАТО
Великобритания
Украина
Лондон
Tesla
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