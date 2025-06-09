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Орбан заявил, что рф - не угроза для НАТО, потому что "не может справиться даже с Украиной"

Киев • УНН

 • 1910 просмотра

Виктор Орбан заявил, что россия недостаточно сильна, чтобы угрожать НАТО или Европе, поскольку не может победить Украину. Он подчеркнул необходимость переговоров между россией и США для мира.

Орбан заявил, что рф - не угроза для НАТО, потому что "не может справиться даже с Украиной"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не боится распространения войны в Украине на Запад, потому что россия не является угрозой ни для НАТО, ни для Европы. Об этом он заявил в интервью LCI, сообщает УНН со ссылкой на TF1 Info.

россияне слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут по-настоящему атаковать НАТО

- сказал Орбан в телевизионном эфире, заметив, что европейцам не надо "любить" россиян, однако надо уметь с ними договариваться.

Детали

Впрочем, глава венгерского правительства считает, что прекращение войны в Украине должно быть первым шагом к стабильности в Европе. Однако путь к длительному миру "возможен только через переговоры между россией и США".

Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС03.06.25, 19:33 • 10098 просмотров

Я думаю, что россияне понимают только язык силы. (...) Европа должна укрепляться в долгосрочной перспективе, должно быть стратегическое соглашение с россией

– продолжил Виктор Орбан.

Он также сказал, что готов принять российского диктатора путина в Венгрии, если тот надумает приехать. Тогда путину "предоставят все необходимые удобства". Виктор Орбан уже принимал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который находится под международным ордером на арест от Международного уголовного суда.

Для нас, венгров, и для всего ЕС не в наших интересах иметь угрозу войны и прямого конфликта с россией. Именно поэтому Украина не может стать членом НАТО. Я думаю, что мы понимаем историю Украины немного лучше, чем французы Мы считаем, что россиян мы не должны любить, но мы должны иметь с ними соглашения

- сказал Орбан.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире государственного радио, что плану Европейского Союза запретить импорт российских энергоносителей надо предотвратить "всеми средствами".

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
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