Орбан заявив, що рф - не загроза для НАТО, бо "не може впоратись навіть з Україною"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не боїться поширення війни в Україні на Захід. бо росія не є загрозою ні для НАТО, на для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю LCI, повідомляє УНН з посиланням на TF1 Info.

- сказав Орбан у телевізійному ефірі, зауваживши, що європейцям не треба "любити" росіян, проте треба вміти з ними домовлятися.

росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО

Втім голова угорського уряду вважає, що припинення війни в Україні має бути першим кроком до стабільності у Європі. Проте шлях до тривалого миру "можливий лише через переговори між росією та США".

Орбан пообіцяв зробити все можливе, щоб заблокувати вступ України до ЄС

Він також сказав, що готовий прийняти російського диктатора путіна в Угорщині, якщо той надумає приїхати. Тоді путіну "нададуть усі необхідні зручності". Віктор Орбан вже приймав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який перебуває під міжнародним ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду.

Для нас, угорців, і для всього ЄС не в наших інтересах мати загрозу війни та прямого конфлікту з росією. Саме тому Україна не може стати членом НАТО. Я думаю, що ми розуміємо історію України трохи краще, ніж французи Ми вважаємо, що росіян ми не повинні любити, але ми повинні мати з ними угоди