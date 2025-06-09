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Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями
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Орбан заявив, що рф - не загроза для НАТО, бо "не може впоратись навіть з Україною"

Київ • УНН

 • 2276 перегляди

Віктор Орбан заявив, що росія недостатньо сильна, щоб загрожувати НАТО чи Європі, оскільки не може перемогти Україну. Він наголосив на необхідності переговорів між росією та США для миру.

Орбан заявив, що рф - не загроза для НАТО, бо "не може впоратись навіть з Україною"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не боїться поширення війни в Україні на Захід. бо росія не є загрозою ні для НАТО, на для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю LCI, повідомляє УНН з посиланням на TF1 Info.

росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО

- сказав Орбан у телевізійному ефірі, зауваживши, що європейцям не треба "любити" росіян, проте треба вміти з ними домовлятися.

Деталі

Втім голова угорського уряду вважає, що припинення війни в Україні має бути першим кроком до стабільності у Європі. Проте шлях до тривалого миру "можливий лише через переговори між росією та США".

Орбан пообіцяв зробити все можливе, щоб заблокувати вступ України до ЄС03.06.25, 19:33 • 10098 переглядiв

Я думаю, що росіяни розуміють лише мову сили. (...) Європа повинна зміцнюватися в довгостроковій перспективі, має бути стратегічна угода з росією

– продовжив Віктор Орбан.

Він також сказав, що готовий прийняти російського диктатора путіна в Угорщині, якщо той надумає приїхати. Тоді путіну "нададуть усі необхідні зручності". Віктор Орбан вже приймав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який перебуває під міжнародним ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду.

Для нас, угорців, і для всього ЄС не в наших інтересах мати загрозу війни та прямого конфлікту з росією. Саме тому Україна не може стати членом НАТО. Я думаю, що ми розуміємо історію України трохи краще, ніж французи Ми вважаємо, що росіян ми не повинні любити, але ми повинні мати з ними угоди

- сказав Орбан.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі державного радіо, що плану Європейського Союзу заборонити імпорт російських енергоносіїв треба запобігти "всіма засобами".

Лілія Набока

Лілія Набока

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