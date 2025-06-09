Орбан заявив, що рф - не загроза для НАТО, бо "не може впоратись навіть з Україною"
Київ • УНН
Віктор Орбан заявив, що росія недостатньо сильна, щоб загрожувати НАТО чи Європі, оскільки не може перемогти Україну. Він наголосив на необхідності переговорів між росією та США для миру.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не боїться поширення війни в Україні на Захід. бо росія не є загрозою ні для НАТО, на для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю LCI, повідомляє УНН з посиланням на TF1 Info.
росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО
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Втім голова угорського уряду вважає, що припинення війни в Україні має бути першим кроком до стабільності у Європі. Проте шлях до тривалого миру "можливий лише через переговори між росією та США".
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Я думаю, що росіяни розуміють лише мову сили. (...) Європа повинна зміцнюватися в довгостроковій перспективі, має бути стратегічна угода з росією
Він також сказав, що готовий прийняти російського диктатора путіна в Угорщині, якщо той надумає приїхати. Тоді путіну "нададуть усі необхідні зручності". Віктор Орбан вже приймав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який перебуває під міжнародним ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду.
Для нас, угорців, і для всього ЄС не в наших інтересах мати загрозу війни та прямого конфлікту з росією. Саме тому Україна не може стати членом НАТО. Я думаю, що ми розуміємо історію України трохи краще, ніж французи Ми вважаємо, що росіян ми не повинні любити, але ми повинні мати з ними угоди
Нагадаємо
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі державного радіо, що плану Європейського Союзу заборонити імпорт російських енергоносіїв треба запобігти "всіма засобами".