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Орбан хоче запобігти намірам ЄС заборонити імпорту російських енергоносіїв - Reuters

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що плану ЄС заборонити імпорт енергоносіїв з рф треба запобігти. Угорщина та Словаччина виступають проти повної заборони.

Орбан хоче запобігти намірам ЄС заборонити імпорту російських енергоносіїв - Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі державного радіо, що плану Європейського Союзу заборонити імпорт російських енергоносіїв треба запобігти "всіма засобами". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми повинні спробувати зупинити це прагнення України повністю заборонити імпорт російського газу до Європи. Ми повинні запобігти цьому всіма засобами. Тому що немає сенсу мати трубопровід, якщо нам не дозволено транспортувати через нього газ

- сказав Орбан.

Європейська комісія наступного місяця запропонує правові заходи для поступового припинення імпорту всього російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року, заявив виконавчий орган ЄС раніше у травні. Держави-члени Словаччина та Угорщина, які залежать від російських поставок нафти та газу, виступили проти запропонованої заборони.

Орбан заявив, що якщо ЄС компенсує Угорщині вартість енергетичної заборони, то уряд буде "відкритий до переговорів" з цього питання. Словаччина та Угорщина продовжують отримувати російський газ і нафту і сперечаються з Україною щодо її рішення припинити з кінця 2024 року постачання газу зі сходу через її територію.

ЄС запровадив санкції на більшість імпорту російської нафти, але не на газ, через опозицію Словаччини та Угорщини, які підтримують тісніші зв'язки з москвою.

В Угорщині парламент схвалив законопроєкт про вихід із МКС20.05.25, 09:49 • 3864 перегляди

Для прийняття пропозиції Комісії потрібна лише кваліфікована більшість у Європейському парламенті, а це означає, що Словаччина та Угорщина не зможуть її заблокувати. Втім, їхні заперечення можуть ускладнити процес.

Угорщина імпортує більшу частину свого газу трубопроводом "Турецький потік", який проходить під Чорним морем до Туреччини та далі до Південно-Східної Європи. У першому кварталі цього року обсяги через європейську ділянку "Турецького потоку" зросли на 16% у річному обчисленні до приблизно 4,5 мільярда кубічних метрів, що зумовлено вищим попитом в Угорщині та Словаччині.

Доповнення

26 депутатів Європейського парламенту (ЄП) закликали Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Угорщини, звинувативши цю країну в подальшому обмеженні свободи та підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Європейський парламент
Европейская комиссия
Reuters
Європейський Союз
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