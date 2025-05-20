В Угорщині парламент схвалив законопроєкт про вихід із МКС

В Угорщині парламент схвалив законопроєкт про вихід із Міжнародного кримінального суду, пише УНН з посиланням на Reuters.

У вівторок парламент Угорщини схвалив законопроєкт, який започаткує процес виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС) тривалістю в рік - пише видання.

Як уточнило угорське видання Telex, Національна асамблея Угорщини схвалила пропозицію віце-прем’єр-міністра країни Жолта Шем'єна про вихід з Міжнародного кримінального суду 134 голосами "за", при 37 "проти" і 7 тих, хто утрималися.



Це, як зауважує видання, відбувається на тлі того, як уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стверджує, що суд став "політичним".

Доповнення

Уряд Орбана оголосив про цей крок 3 квітня, невдовзі після того, як ізраїльський лідер Беньямін Нетаньягу прибув до Угорщини з державним візитом у межах рідкісної закордонної поїздки всупереч ордеру МКС на арешт.

Угорщина виходить з МКС: є рішення парламенту

Раніше головування Асамблеї держав-учасниць МКС висловило стурбованість рішенням Угорщини, закликаючи її в листі продовжувати бути рішучою стороною Римського статуту, основоположного договору МКС, вказало Reuters з посиланням на відповідну заяву.