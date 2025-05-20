В Угорщині парламент схвалив законопроєкт про вихід із МКС

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 2874 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 41188 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 45128 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 111570 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 78218 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 210695 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 119834 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 326639 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 97062 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79100 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.5м/с
42%
744мм
Популярнi новини

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

19 травня, 22:31 • 38900 перегляди

Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

19 травня, 22:56 • 28239 перегляди

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 33222 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 32396 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 14538 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 41189 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 80852 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 106935 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 210696 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 326640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 10235 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 48349 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 47750 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 133647 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 137255 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

В Угорщині парламент схвалив законопроєкт про вихід із МКС

Київ • УНН

 • 2240 перегляди

Парламент Угорщини підтримав законопроект про вихід країни з МКС. Це сталося після заяви уряду Орбана про політизованість суду, невдовзі після візиту Нетаньягу.

В Угорщині парламент схвалив законопроєкт про вихід із МКС

В Угорщині парламент схвалив законопроєкт про вихід із Міжнародного кримінального суду, пише УНН з посиланням на Reuters.

У вівторок парламент Угорщини схвалив законопроєкт, який започаткує процес виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС) тривалістю в рік

- пише видання.

Як уточнило угорське видання Telex, Національна асамблея Угорщини схвалила пропозицію віце-прем’єр-міністра країни Жолта Шем'єна про вихід з Міжнародного кримінального суду 134 голосами "за", при 37 "проти" і 7 тих, хто утрималися.

Це, як зауважує видання, відбувається на тлі того, як уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стверджує, що суд став "політичним".

Доповнення

Уряд Орбана оголосив про цей крок 3 квітня, невдовзі після того, як ізраїльський лідер Беньямін Нетаньягу прибув до Угорщини з державним візитом у межах рідкісної закордонної поїздки всупереч ордеру МКС на арешт.

Угорщина виходить з МКС: є рішення парламенту29.04.25, 14:58 • 4660 переглядiв

Раніше головування Асамблеї держав-учасниць МКС висловило стурбованість рішенням Угорщини, закликаючи її в листі продовжувати бути рішучою стороною Римського статуту, основоположного договору МКС, вказало Reuters з посиланням на відповідну заяву.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Біньямін Нетаньяху
Угорщина
Brent
$65.55
Bitcoin
$105,030.50
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,224.89
Ethereum
$2,542.19