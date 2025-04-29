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The New York Times

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Угорщина виходить з МКС: є рішення парламенту

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

Угорський парламент проголосував за вихід країни з МКС, мотивуючи це політизованістю суду. Міністр Сійярто надішле повідомлення в ООН, вихід набуде чинності через рік.

Угорщина виходить з МКС: є рішення парламенту

Угорський парламент проголосував за вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду (МКС), повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто у X, пише УНН.

Угорський парламент щойно проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду

- повідомив голова МЗС Угорщини.

Сійярто заявив, що "цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість та довіру".

Як пише 24.hu, після голосування Сійярто надішле письмове повідомлення Генеральному секретарю ООН. Вихід набуде чинності через рік.

Раніше

Будапешт на початку квітня оголосив, що Угорщина повністю вийде з Міжнародного кримінального суду (МКС), організації, створеної понад два десятиліття тому для переслідування обвинувачених у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді, у заяві, приуроченій до візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, ордер на арешт якого видала ця інституція.

Головування Асамблеї держав-учасниць МКС висловило стурбованість рішенням Угорщини, закликаючи її в листі продовжувати бути рішучою стороною Римського статуту, основоположного договору МКС, вказало Reuters з посиланням на відповідну заяву.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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